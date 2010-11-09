گرانی بازار را به گردن اصناف نیندازید

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در همایش نقش اصناف در هدفمندکردن یارانه ها گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها یک اقدام اساسی و جراحی بزرگ در ساماندهی اقتصاد ایران است که می تواند نظم را بر بازار ایران حاکم سازد، این در حالی است که به نظر می رسد تنها موفقیت این طرح با عزم ملی و مشارکت عمومی امکان پذیر باشد.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: در این راستا همگی باید از دولت و مجلس و آحاد مردم دست به دست هم داده و برای پیشبرد این طرح، یاری رسان یکدیگر باشیم؛ چراکه با توجه به حجم انبوه یارانه هایی که دولت هر سال در حوزه های مختلف پرداخت می کند، امروز به جایی رسیده ایم که هدفمند کردن یارانه ها ضروری شده است و برای برون رفت از این شرایط راهی جز هدفمند سازی یارانه ها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه در اقتصاد ایران پرداخت می شود که اگر هر یک از ما بعنوان یک ایرانی و دوستدار نظام بخواهیم برای فراهم آوردن زیرساختهای اقتصادی کشور گام برداریم، باید دست از هدردادن منابع کشور برداریم و اجازه دهیم که اقتصاد ما شکوفا شود.

نوده فراهانی گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مساوات و حقوق اسلامی در کشور ساری و جاری می شود بنابراین همگی وظیفه داریم که دست به دست هم دهیم تا این طرح که یکی از آیتم های طرح تحول اقتصادی است، در کشور به نحو احسن اجرا شود.

وی اظهار داشت: ما 7 هزار و 700 اتحادیه در کشور و 318 مجمع امور صنفی داریم که در دولت نهم و دهم توانسته اند کارهایی را که از سوی دولت به عهده آنها گذاشته می شود را به خوبی انجام دهند، نمود این توفیق را می توان در اجرای موفق طرحهایی همچون بازرسی و نظارت اصناف، تنظیم بازار شب عید و وصول مالیات ها از سوی اتحادیه های صنفی دانست.

نوده فراهانی گفت: اصناف در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از دولت توقع دارد که اصناف را که در صف اول مجموعه هدفمند کردن یارانه ها قرار دارند، یاری دهند و حساب گرانی را از گرانفروشی جدا کنند، چراکه اگر مجموعه ای کالا را گران کند، اصناف مقصر نیستند، بلکه اگر گرانفروشی کنند، مقصر به شمار می آیند و البته نظارت و بازرسی نیز به میدان می آید و با گرانفروشان برخورد می کند.

وی اظهار داشت: طبق آمار 96 درصد اصناف با کارنامه قبولی در کشور کار می کنند و تنها 5 تا 6 درصد تخلف می کنند که آنهم گرانفروشی نیست و شامل مواردی همچون عدم نصب برچسب قیمت و ارایه فاکتور می شود.