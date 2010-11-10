به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که نوشته مهرداد رایانی مخصوص است از 7 آذر ماه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود. هنرمندانی چون نیما رئیسی، فرزین صابونی، افسانه ماهیان، الهام کردا و جواد فولادی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

احتمالا " آنفولانزای خوکی" در بخش مرور بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور پیدا می‌کند. این نمایش درباره بیماری آنفولانزای نوع A است و روایتگر زندگی پزشکی که روی این بیماری کار می‌کند. اما وقتی متوجه می‌شود که خانواده و اطرافیانش گرفتار این بیماری شده‌اند آزمایشات خود را رها می‌کند و از این‌جاست که داستان جدید نمایش آغاز می‌شود.

نیما دهقان پیش از این نمایش‌های "کفتر به توان 2" و "لوله" نوشته رایانی‌مخصوص را اجرا کرده بودند و "آنفولانزای خوکی" سومین اثر از رایانی‌ است که به صحنه می‌برد