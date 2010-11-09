پیروزی در کرمان حرفی برای گفتن ندارد

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بازیکنان مس کرمان طی روزهای گذشته تمرینات ویژه ای را پشت سرگذاشته اند و در آرامش کامل تنها به شکست پیروزی در کرمان می اندیشند.

وی گفت: فاصله تیمهای شهرستانی با تیمهای اسمی از بین رفته است و موفقیتهای مس کرمان و سایر تیمهای شهرستانی نشانگر همین مسئله است.

وی ادامه داد: مس در خانه به دنبال کسب حداکثر امتیاز است و برای کادر فنی و بازیکنان هیچ تفاوتی نمی کند که پیروزی یا یک تیم ته جدولی مقابل مس قرار می گیرد.

مرفاوی گفت: بازیکنان مس آماده با انگیزه و مصمم هستند و مانند بسیاری از تیمها دچار حاشیه نمی شوند و تنها به موفقیت مجموعه تیمی فکر می کنند و با این اندیشه بازیکنان مس به طور حتم بازیکنان پیروزی در کرمان حرفی برای گفتن ندارند.

وی ادامه داد: هواداران مس کرمان در بازیهای گذشته نیز نشان داده اند در کرمان تنها مس تشویق می شود و مس کرمان تیم محبوب همه کرمانی ها است.

سرمربی مس کرمان خاطرنشان کرد: قصد باج دادن به هیچ تیمی در کرمان نداریم و پیروزی باید با باخت کرمان را ترک کند.

وی در خصوص بازیکنان نیز گفت: عادل کلاه کج همچنان مصدوم است و منصوری نیز به دلیل محرومیت در اختیار تیم نیست.

مس کرمان و پیروزی تهران عصر پنجشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در چارچوب لیگ برتر به دیدار یکدیگر می روند.

