به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برگزیده جشنواره شعر "دفاع مقدس" تهران برای رقابت نهایی به نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس که در استان یزد برگزار میشود، راه خواهند یافت.
جشنواره "شعر دفاعمقدس" پس از برگزاری سه دوره جشنوارههای استانی شعر دفاع مقدس برپا میشود.
این جشنواره از چهار بخش شعر دفاعمقدس، شعر مقاومت ملل، شعر دفاعمقدس با مضامین عاشورایی و شعر کودک و نوجوان تشیکل شده است.
علاقمندان میتوانند آثار خود را حداکثر تا 10 آذر ماه به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه حق پرست، پلاک 18، طبقه 4، معاونت ادبیات و انتشارت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس صندوق پستی 1615-15875 ارسال کنند.
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