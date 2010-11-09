به‌گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اعلام کرد: دومین کرسی نظریه‌پردازی «اصل هو هویت» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر احمدی احمدی و با حضور داوران، ناقدان و نخبگان علمی، علما، اساتید، دانشجویان، دانش‌پژوهان و تنی چند از اصحاب رسانه، عصر چهارشنبه 19 آبانماه در تالار معرفت این پژوهشگاه در قم برگزار می شود.



حجت‌الاسلام دکتر احمد احمدی پیرامون موضوع این کرسی گفت: از روزگار دیرین، همواره میان فیلسوفان و ارباب منطق، این بحث مطرح بوده است که بدیهی‌ترین اصل یا قضیه‌ای که همه‌ قضایا و اصول دیگر، سرانجام در سیر فکر و استدلال به آن بازمی‌گردند و گذشتن از آن، دیگر محال است، چیست؟ و به اصطلاح، ام‌القضایا یا اصل‌الاصول تفکر و معرفت کدام است؟



وی افزود: همگان بر این امر متفقند که یکی از دو اصل هوهویت و بطلان تناقض، اصل‌الاصول و ام‌القضایاست، اما در تداول بیشتر دانشمندان، اصل بطلان تناقض را ام‌القضایا می‌شمارند و ما در این مقال برآنیم که نخست تقدم طبیعی یکی از این دو را معلوم کنیم و سپس نشان دهیم که علت بداهت آن، امری است روانشناختی یا فطری و در اینجاست که دو رشته فلسفه و روانشناسی به هم می‌رسند و یا از خاستگاه واحدی سرچشمه می‌گیرند.



دکتر احمدی پیرامون هدف خود از ارائه این طرح گفت: در کتاب‌های فلسفه و منطق ما، بحث هوهویت و تناقض را در ذیل بحث وحدت و کثرت و در ضمن بحث حمل می‌آورند و حق هم همین است، زیرا سخن از نسبت اینهمانی و این نه آنی است و این، همان حمل است که برای روشن شدن ماهیت آن به بیان چگونگی پیدایش تصور ذهن و سپس عمل حمل می‌پردازیم.



لازم به ذکر است در این کرسی نظریه‌پردازی، آیات و حجج‌الاسلام آقایان علی عادی شاهرودی، احمد بهشتی، دکتر عبدالله نصری، دکتر سید یحیی یثربی، دکتر غلامرضا اعوانی و دکتر محمدعلی حجتی به عنوان داور حضور خواهند داشت.



همچنین نقادی این کرسی نیز بر عهده حجج‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر علیرضا قائمی‌نیا و آقایان دکتر محمد محمدرضایی و دکتر قاسم علی کوچنانی خواهد بود.



شرکت در این اجلاسیه برای عموم علاقمندان آزاد خواهد بود.