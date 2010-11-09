24 کمیته تخصصی برنامه های دهه فجر امسال بوشهر را هدایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامحسین عابدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی ستاد برگزاری دهه فجر استان اظهارداشت: هدف از تشکیل این کمیته ها، پیگیری و انجام فعالیتها به صورت تخصصی در قسمتهای مختلف است.

وی اظهارداشت: تکریم و تعظیم شخصیت حضرت امام (ره) و تجلیل از مقام شهدا، ارایه تصویری هنرمندانه از انقلاب اسلامی ودستاوردهای آن، پاسخگویی به شبهات، هدفمندی و غنی سازی کیفی ومحتوایی آئینها، نمایان سازی مشارکت وحضور مردم و معرفی اصول، ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی از اهداف این کمیته ها به شمار می رود.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: انقلاب اسلامی یک انقلاب مردمی است طوریکه پس از گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز مردم شاداب و پرتوان در خدمت انقلاب هستند و هر سال با حرارت وشعف بیشتری وارد صحنه می شوند.

عابدی اظهارداشت: امسال پس از چندین سال، 22 بهمن از ایام سوگواری ماه صفر خارج شده و باید در ماهیت و تنوع برنامه های اجرایی تغییراتی داد چون محدودیتهای سالهای پیش را در اجرای برنامه ها نداریم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز گفت: هر نهضت وانقلاب با فاصله گرفتن از نقطه ابتدایی خود آسیب پذیرتر می شود ولی این انقلاب نه تنها آسیب پذیر نیست بلکه روز به روز قوی تر می شود.

حجه الاسلام سید غلامرضا هاشمی افزود: با گذشت هرسال از عمر انقلاب اسلامی، تهدیدات دشمنان پیچیده تر و وضعیت حساس تر می شود ولی حضور مردم خنثی کننده تمام این تهدیدهاست.

وی اضافه کرد: تمام هدف دشمن این است که از تعداد مردم حاضر در صحنه بکاهد ولی امسال با توجه به حساسیتهای موجود مردم پرشورتر از همیشه در صحنه ظاهر خواهند شد.