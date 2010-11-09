شهرداران بوشهر به فرهنگ کتابخوانی توجه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا خوش طینت بعد از ظهر سه شنبه در نشست اعضای کتابخانه های عمومی استان بوشهر افزود: طبق قانون سالانه باید 100 میلیون تومان بابت سهم نیم درصد درآمد شهرداریها به کتابخانه ‌های عمومی استان اختصاص یابد که شهرداران استان بوشهر تاکنون حتی یک ریال هم در این زمینه پرداخت نکرده اند.

وی با بیان اینکه این اداره کل با مشکلات اعتباری فراوانی روبه رو است، اظهارداشت: طبق برآوردی که داشته ایم در صورتیکه شهرداریهای استان بدهی خود به این اداره کل را بپردازند معضل مالی کتابخانه های استان مرتفع می شود.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان بوشهر با بیان اینکه هم اکنون شهرستان بوشهر با کمبود کتابخانه روبه رو است، گفت: شهر بوشهر به عنوان مرکز استان بوشهر هم اکنون فاقد کتابخانه عمومی است.

خوش طینت به آخرین وضعیت ایجاد کتابخانه مرکزی بوشهر اشاره کرد و گفت: 12 هزار متر زمین برای این امر اختصاص و حدود 15 میلیارد ریال اعتبار نیز برای ساخت این کتابخانه پیش ‌بینی شده است.