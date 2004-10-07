جديت نيروي انتظامي در تامين امنيت كودكان و دانش آموزان ستودني است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مرتضي حاجي در مراسم نواختن زنگ انضباط اجتماعي در مدرسه راهنمايي شاهد حضرت معصومه(ص) با تاكيد بر اهميت وضع و رعايت قوانين و مقررات در برقراري انضباط اجتماعي و تامين امنيت شهروندان ، افزود: اگر در جامعه اي قانون و مقررات وضع شود ولي اعضاي جامعه در رعايت اين قوانين متعهد نبوده و پذيراي هيچ نظمي نباشند به طور قطع در اين جامعه هر فردي به خود اجازه تجاوز به حقوق ديگران را خواهد داد.

وي در ادامه پيام جامعه امروز ايران را نياز به قوانين و اجراي آن از سوي يكايك شهروندان دانست و تصريح كرد: اگر فردي خلاف قانون يا هنجارهاي جامعه عمل كرد در حد فرهنگي، مسئوليت ارشاد اين فرد وظيفه تمام افراد جامعه است و در بعد امنيتي و نهي از منكر نيروي انتظامي بايد وارد عمل شود.

وزير آموزش و پرورش همچنين با تجليل از تلاش ماموران انتظامي در تامين امنيت و فراهم سازي تسهيلات ترافيكي براي دانش آموزان در آغاز سال تحصيلي جديد گفت: در مهرماه هر سال به دليل حضور جمعيت كثيري از دانش اموزان و بويژه سال اول ابتدايي در سطح خيابان ها و شهر ، بايد به خوبي از آنها حفاظت شود و ماموران انتظامي نيز با اقداماتي كه صورت دادند اين كار را به نحو مطلوبي انجام دادند.

وي در پايان ضمن اظهار اميدواري نسبت به تلاش افراد جامعه در جهت پيشرفت كشور در سايه امنيت موجود ، اظهار داشت : براي برخورداري از جامعه اي امن و سالم همه ما بايد تلاش كرده و ياور نيروهاي انتظامي - نظامي باشيم.