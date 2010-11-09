طرح امنیتی ذوالفقار در شرق کرمان آغاز شد

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در راستای ارتقاء سطح امینتی شرق استان کرمان مرحله دوم طرح امنیتی انتظامی ذوالفقار 89 با رمز عملیاتی یا علی بن موسی الرضا در بم، ریگان و فهرج آغاز شد.

وی با اشاره به حضور واحدهای تخصصی پلیس در این طرح تصریح کرد: این طرح امنیتی در سه مرحله به مرحله اجرا گذاشته می شود.

رئیس پلیس کرمان گفت: مرحله اول این طرح روزهای یکشنبه و دوشنبه با اجرای برنامه از قبل تدوین شده به صورت محرمانه انجام شد که دستاوردهای مطلوبی را در پی داشت.

وی ادامه داد: مرحله دوم این طرح نیز به مدت دو روز به صورت آشکاراز امروز سه شنبه اجرا می شود که در این مدت ماموران انتظامی مناطق مختلف شهرستانهای بم، فهرج و ریگان را پاکسازی خواهند کرد.

سردار چناریان افزود: در این مرحله کلیه نیروهای تحت امر در قالب تیم و اکیپهای گوناگون با پشتیباتی عملیاتی مطلوب اعم از زمینی و هوایی اقدام به پاکسازی مناطق مورد نظر و دستگیری اشرار و عوامل ناامنی خواهند کرد.

این مسئول امنیتی خاطرنشان کرد: مرحله سوم این طرح نیز تحت عنوان امنیت اجتماعی به مدت سه روز به مرحله اجرا در خواهد آمد که شامل برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزش است.

سردار چناریان اضافه کرد: اعزام تیمهای پزشکی به مناطق دور افتاده و ویزیت رایگان مردم، اهدای مواد غذایی، پوشاک و بسته های فرهنگی شامل کتب قرآنی، ادعیه و غیره از سوی فرماندهی انتظامی به مردم نیازمند شهرستانهای بم، ریگان و فهرج از جمله اقدامات پلیس در این طرح خواهد بود.