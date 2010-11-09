احزاب مخالف در آذربایجان اعتبار انتخابات پارلمانی را زیر سؤال بردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیروزی حزب حاکم (حزب نوین آذربایجان) در انتخابات پارلمانی این جمهوری و بدست آوردن 70 کرسی از 125 کرسی پارلمان، گروههای اپوزیسیون حزب حاکم را متهم به تقلب در انتخابات کردند.

بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات آذربایجان در این انتخابات اکثریت نسبی واجدین شرایط یعنی 50.1 درصد از 4.9 میلیون نفر واجد الشرایط شرکت کرده بودند که بر اساس برآورد ناظران بین المللی نسبت به انتخابات قبلی کاهش چشمگیری در بوجود آمده است.

اپوزیسیون همچنین مشارکت کم مردم در این انتخابات را در نتیجه رد صلاحیت کاندیداها از سوی کمیسیون انتخابات عنوان کرده اند.

آنها می گویند: بسیاری از رای دهندگان وقتی مشاهده کردند که کاندیدای مورد نظر آنها کنار گذاشته شده از شرکت در انتخابات منصرف شدند.

2 هزار و 500 کاندیدا برای انتخابات نام نویسی کرده بودند که از این بین تنها به 690 نفر اجازه شرکت در انتخابت داده شده است.

منتقدین همچنین مقامات دولتی را متهم می کنند که با رد ثبت نام نمایندگان اپوزیسیون، سرکوب پوشش آزاد رسانه ای، ترساندن کارکنان بخش های عمومی و پرکردن صندوق ها، آرا را دستکاری کرده اند.

ناظران غربی که از سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات نظارت داشتند در بیانیه ای اعلام کردند: در کل برگزاری این انتخابات پیشرفت قابل ملاحظه و هدفمندی در توسعه دموکراسی در این کشور نبود.

در بیانیه این گروه نیز نسبت به محدودیت هایی که برای آزادی رسانه ها و آزادی مجامع ایجاد شده بود انتقاد شده است. دیگر گروههای ناظر نیز از وجود برخی بی مقرراتی ها در انتخابات گلایه کرده اند.