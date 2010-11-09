شکست اوباما بیانگر دروغ بودن سیاست تغییر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت با اشاره به سیاست های توسعه طلبانه آمریکا در منطقه و جهان، اظهار کرد: آمریکا همچنان بر طبل جنگ در عراق و افغانستان میکوبد و از سیاست تهدید و تحریم علیه ملت ایران دست برنداشته است.
حبیبی با اشاره به فتنه گریهای اصحاب شیطان در ایران، گفت: اوباما فریب سران فتنه را خورد و سران فتنه هم طمع به کمک آمریکا کردند، اما هر دو از بصیرت مردم غافل بودند. آنها اقتدار ملی و مشروعیت قانونی نظام و رای 40 میلیونی که نماد مشارکت سیاسی ایرانیان بود را نادیده گرفته بودند، لذا به بیراهه رفتند و هنوز هم بر بیمهری به ملت و نقض حقوق مردم ایران اصرار دارند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در خصوص پیشنهاد اشتون رئیس دیپلماسی خارجی اروپا، تصریح کرد: اروپاییها پس از مانور قدرت ایران در لبنان در پی سفر رئیس جمهوری کشورمان به بیروت و نیز استقبال بی نظیر مردم قم از رهبر معظم انقلاب به عمق مشروعیت سیاسی نظام در ایران و منطقه پی بردند و برای چندمین بار بحث مذاکره را مطرح کردند.
وی ادامه داد: مدل مذاکره و سپس صدور قطعنامه یک مدل و ترفند لو رفته است، هر چند ما باید از هر گفتگویی برای شفاف سازی استقبال کنیم اما به طرف اروپایی باید بگوییم نتیجه این مدل آن است که آنها راه خود را بروند ما هم راه خود را؛ لذا به نقطهای نزدیک می شویم که گفتگو امری عبث و بیهوده تلقی شود.
حبیبی با اشاره به ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان، تاکید کرد: ایران به سرعت به سوی پیشرفت و بهرهمندی از فناوری صلح آمیز هستهای در صنعت، کشاورزی و پزشکی پیش میرود و هیچ ارادهای نمیتواند سرعت این پیشرفت را کند نماید.
وی افزود: پیشنهاد ایران مبنی بر ادامه گفتگوها در ترکیه یک پیام برای 1 + 5 دارد و آن اینکه اروپا مکان مناسبی برای ادامه گفتگوها نیست.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود در مورد توافق گروههای عراقی بر نخستوزیری نوری المالکی، بیان کرد: سرانجام پس از ماهها انتظار کسانی که دغدغه اصلی آنها امنیت و آسایش ملت عراق است به آرزوی خود رسیدند و دولت عراق برای چهار سال آینده شکل گرفت.
وی افزود: برخی همسایگان عراق، بغداد را آرام نمیخواهند، لذا همواره بر طبل ناامنی در عراق میکوبند. ترورها و انفجارها مورد حمایت آنهاست. ما به آنها میگوییم به سیاست تدوام خونریزی و کشتار خاتمه دهید ممکن است روزی دامن شما را هم بگیرد، ملت عراق پس از دو دهه جنگ و خونریزی وناآرامی باید روی آرامش را ببیند و مسیر پیشرفت و جبران عقبماندگیها را طی کند. ما همه گروههای عراقی را به اتحاد و همبستگی حول محور روحانیت و دین دعوت میکنیم. این اتفاقی که برای نخستوزیر آقای مالکی افتاد باید ماهها قبل روی میداد به هر حال باید به آینده فکر کرد و نعمت خداوندی را مبنی بر وحدت و برادری گروههای عراقی شکرگزار بود.
حبیبی همچنین در خصوص روند رسیدگی و تصویب برنامه پنجم در مجلس، خاطرنشان کرد: واقعا باید از نمایندگان به خاطر تلاش بیوقفه آنها برای تصویب برنامه تشکر کرد. دولت باید بودجه سال 1390 را بر مبنای برنامه تنظیم کند. مدیریت زمان برای اخذ تصمیمات درست و پرهیز از شتابزدگی ضروری است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان، اظهار کرد: توافقاتی که در کمیسیون تلفیق با دولت صورت گرفته نباید زیاد دستخوش تغییرات قرار گیرد. اگر این تغییرات زیاد باشد بازگشت به نقطه صفر است. لایحه آنقدر نباید ماهیتا عوض شود و به صورت طرح در آید، این مغایر اصل 126 و 53 قانون اساسی است.
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