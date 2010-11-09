شکست اوباما بیانگر دروغ بودن سیاست تغییر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌ گفت با اشاره‎ ‎به سیاست ‌های توسعه‌ طلبانه آمریکا در منطقه و جهان، اظهار کرد: آمریکا همچنان بر‎ ‎طبل جنگ در عراق و ‏افغانستان می‌کوبد و از سیاست تهدید و تحریم علیه ملت ایران دست‎ ‎برنداشته است‎.

حبیبی با اشاره به فتنه ‌گری‌های اصحاب شیطان در‎ ‎ایران، گفت: اوباما فریب سران فتنه را خورد و سران ‏فتنه هم طمع به کمک آمریکا‎ ‎کردند، اما هر دو از بصیرت مردم غافل بودند. آنها اقتدار ملی و مشروعیت ‏قانونی‎ ‎نظام و رای 40 میلیونی که نماد مشارکت سیاسی ایرانیان بود را نادیده گرفته بودند،‎ ‎لذا به بیراهه ‏رفتند و هنوز هم بر بی‌مهری به ملت و نقض حقوق مردم ایران اصرار‎ ‎دارند‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در خصوص پیشنهاد اشتون‎ ‎رئیس دیپلماسی خارجی اروپا، تصریح کرد: ‏اروپایی‌ها پس از مانور قدرت ایران در لبنان‎ ‎در پی سفر رئیس‌ جمهوری کشورمان به بیروت و نیز استقبال ‏بی ‌نظیر مردم قم از رهبر‎ ‎معظم انقلاب به عمق مشروعیت سیاسی نظام در ایران و منطقه پی بردند و ‏برای چندمین‎ ‎بار بحث مذاکره را مطرح کردند‎.

وی ادامه داد: مدل مذاکره و سپس صدور قطعنامه یک‎ ‎مدل و ترفند لو رفته است، هر چند ما باید از هر ‏گفتگویی برای شفاف ‌سازی استقبال‏‎ ‎کنیم اما به طرف اروپایی باید بگوییم نتیجه این مدل آن است که آنها ‏راه خود را‎ ‎بروند ما هم راه خود را؛ لذا به نقطه‌ای نزدیک می ‌شویم که گفتگو امری عبث و‏‎ ‎بیهوده تلقی ‏شود‎.

حبیبی با اشاره به ورود ایران به باشگاه هسته ‌ای‎ ‎جهان، تاکید کرد: ایران به سرعت به سوی پیشرفت و ‏بهره‌مندی از فناوری صلح‌ آمیز‎ ‎هسته‌ای در صنعت، کشاورزی و پزشکی پیش می‌رود و هیچ اراده‌ای ‏نمی‌تواند سرعت این‎ ‎پیشرفت را کند نماید‎.

وی افزود: پیشنهاد ایران مبنی بر ادامه گفتگوها‎ ‎در ترکیه یک پیام برای 1 + 5 دارد و آن این‌که اروپا مکان ‏مناسبی برای ادامه‏‎ ‎گفتگوها نیست.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در بخش دیگری از سخنان‏‎ خود در مورد توافق گروه‌های عراقی بر ‏نخست‌وزیری نوری المالکی، بیان کرد: سرانجام‎ ‎پس از ماه‌ها انتظار کسانی که دغدغه اصلی آنها امنیت ‏و آسایش ملت عراق است به‎ ‎آرزوی خود رسیدند و دولت عراق برای چهار سال آینده شکل گرفت‎.

وی افزود: برخی همسایگان عراق، بغداد را آرام‎ ‎نمی‌خواهند، لذا همواره بر طبل ناامنی در عراق می‌کوبند. ‏ترورها و انفجارها مورد‎ ‎حمایت آنهاست. ما به آن‌ها می‌گوییم به سیاست تدوام خونریزی و کشتار خاتمه ‏دهید‎ ‎ممکن است روزی دامن شما را هم بگیرد، ملت عراق پس از دو دهه جنگ و خونریزی و‎ناآرامی باید ‏روی آرامش را ببیند و مسیر پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی‌ها را طی کند‎. ‎ما همه گروه‌های عراقی را به ‏اتحاد و همبستگی حول محور روحانیت و دین دعوت می‌کنیم‎. ‎این اتفاقی که برای نخست‌وزیر آقای مالکی ‏افتاد باید ماه‌ها قبل روی می‌داد به هر‎ ‎حال باید به آینده فکر کرد و نعمت خداوندی را مبنی بر وحدت و ‏برادری گروه‌های عراقی‎ ‎شکرگزار بود‎.

حبیبی همچنین در خصوص روند رسیدگی و تصویب برنامه‎ ‎پنجم در مجلس، خاطرنشان کرد: واقعا باید از ‏نمایندگان به خاطر تلاش بی‌وقفه آن‌ها‎ ‎برای تصویب برنامه تشکر کرد. دولت باید بودجه سال 1390 را بر ‏مبنای برنامه تنظیم‎ ‎کند. مدیریت زمان برای اخذ تصمیمات درست و پرهیز از شتاب‌زدگی ضروری است‏‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان، اظهار کرد: ‎توافقاتی که در کمیسیون تلفیق با دولت صورت گرفته ‏نباید زیاد دستخوش تغییرات قرار‎ ‎گیرد. اگر این تغییرات زیاد باشد بازگشت به نقطه صفر است. لایحه آن‌قدر ‏نباید‎ ‎ماهیتا عوض شود و به صورت طرح در آید، این مغایر اصل 126 و 53 قانون اساسی است‏‎.