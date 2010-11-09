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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

باشگاه ورزشی "پینت بال" در استان ایلام افتتاح شد

باشگاه ورزشی "پینت بال" در استان ایلام افتتاح شد

ایلام - خبرگزاری مهر: اولین باشگاه ورزشی پینت بال با حضور مسئولان استانی در ایلام مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام ظهر سه شنبه در این آیین گفت: بسیار خوشحالم که این باشگاه امروز مورد بهره برداری قرارگرفت و جوانان و ورزشکاران این استان می توانند استعدادهای نهفته خود را به منصه ظهور برسانند.

فرزاد فتاحی ادامه داد: کمتر از 10 استان در سراسر کشور دارای رشته ورزشی پینت بال هستند که ایلام یکی ازر این 10 استان است .

وی افزود: این ورزش از رشته های نوپا در کشور است و با توجه به علاقمندی که در بین جوانان استان وجود دارد امیدوارم این رشته ورزشی مورد توجه جوانان و ورزشکاران قرار گیرد.

فتاحی از نیروهای نظامی و انتظامی و مردم استان خواست که از این رشته ورزشی استقبال نمایند.

رئیس دستگاه ورزش استان در ادامه گفت: این اداره کل حمایتهای مالی و معنوی خود را از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش را خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: که با حمایت اداره کل و بخش خصوصی طی سالهای آتی بتوانیم استان ایلام را جزو خبر استان برتر در کشور در زمینه رشته ورزشی پینت بال ببینیم.

کد مطلب 1188429

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    نظرات

    • کیان اسماعیلی ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
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      به نظر من باید آدرس باشگاه رو بنویسید خیلیا دوست دارن بیان ولی آدرس ندارن مثل خودم که میخوام برم اما آدرس ندارم

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