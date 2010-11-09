باشگاه ورزشی "پینت بال" در استان ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام ظهر سه شنبه در این آیین گفت: بسیار خوشحالم که این باشگاه امروز مورد بهره برداری قرارگرفت و جوانان و ورزشکاران این استان می توانند استعدادهای نهفته خود را به منصه ظهور برسانند.

فرزاد فتاحی ادامه داد: کمتر از 10 استان در سراسر کشور دارای رشته ورزشی پینت بال هستند که ایلام یکی ازر این 10 استان است .

وی افزود: این ورزش از رشته های نوپا در کشور است و با توجه به علاقمندی که در بین جوانان استان وجود دارد امیدوارم این رشته ورزشی مورد توجه جوانان و ورزشکاران قرار گیرد.

فتاحی از نیروهای نظامی و انتظامی و مردم استان خواست که از این رشته ورزشی استقبال نمایند.

رئیس دستگاه ورزش استان در ادامه گفت: این اداره کل حمایتهای مالی و معنوی خود را از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش را خواهد داشت.