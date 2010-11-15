امیر یوسفی در گفتگو با خبرنگارمهر درمورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: ذات فلسفه به عنوان یک کنش نظری مبتنی برتعامل و داد و ستد و دهش است و فلسفه‎ای که در معرض گفتگو و تعامل نباشد خیلی زودبه خاموشی می‎گراید. ازسوی دیگرما برغم اینکه زبان فارسی یک زبان همه گیر و جهانی نیست و مخاطبینی که به این زبان تکلم می‎کنند مخاطبین پرشماری نیستند گرفتار یک تنگنای زبانی هستیم وآن تنگنای زبانی فرصت را برای اینکه شناخت جهانی از فلسفه ایرانی حاصل بشود کم می‎کند.

وی افزود: این همایش درواقع می‎تواند این نقش را داشته باشد و بطور کلی حال و هوای فلسفه در ایران را به کسانی که ازخارج از ایران می‎آیند معرفی بکند. بطورمعمول چیزی به زبان انگلیسی توسط فیلسوفان ما نوشته نمی‏شود. ضمن اینکه یکی ازبرکات این همایش این می‎تواندباشد که ظرفیتهای فلسفه در ایران را اعم ازنوآوریهایی که در فلسفه اسلامی ما انجام گرفته است یا درک و فهمی که از فلسفه‎های غربی در ایران حاکم است به عنوان ظرفیتهای فلسفه امروز ایران به دنیا نشان بدهیم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درادامه تصریح کرد: در همین حال نقش دیگری که این همایش می‎تواند داشته باشد این است که فرصت را هم برای میهمانان خارجی هم برای خود شاغلان فلسفه درایران فراهم می‎آورد که بتوانند یکجور نسبت سنجی میان تحولات فلسفه در ایران و موج جدید و حاکم بر فلسفه جهانی ایجاد بکنند. درکنار این نقشها و تأثیرات اصلی همایش، نکات جزیی تری هم است مثل اینکه ما با شخصیتها و افراد آشنا می‎شویم و قاعدتاً کسانی که هیچ چیزی از آنها به زبان فارسی ترجمه نشده به شکل رودررو با اصحاب فلسفه ایران روبرو می‏شوند و فرصت خوبی برای این تعامل فلسفی وجود دارد.

یوسفی درمورد موضوع این همایش که نسبت میان عمل و نظر است و اینکه این موضوع تاچه اندازه می‎تواند درعام کردن فلسفه مؤثر واقع شود همچنین اظهارداشت: فلسفه به معنای یک رشته یا علم خاص هیچ وقت عام به معنای همه گیر نبوده و همواره یک بخشی و طیفی از نخبگان بنابر تمایل شخصی به سوی فلسفه متمایل می‎شدند. مگر اینکه ما از فلسفه یکجور کاوشهای عقلی عام و تأملات نظری عمومی مراد کنیم طبیعی است وشکی نیست که در ایران امروز دامنه و گستره جهت گیری تأملات نظری خیلی خاص گرایانه و محدود و نخبه گرایانه است. یعنی بطور کلی این همایش اگر بتواند به جای اینکه فلسفه را به عنوان پرسشهای متافیزیکی پرکند بتواند دغدغه ایجاد ذهن پرسشناک برای عموم مردم ویا شهروندان ایرانی را دامن بزند به هدف خودش رسیده است.