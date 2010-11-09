هیئت گفتگو کننده فتح وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری یونایتدپرس، منابع فلسطینی اعلام کردند که هیئت فتح به سرپرستی "عزام الاحمد" برای مشارکت در دور جدید مذاکرات با حماس بعدازظهر امروز به دمشق رسید.

منابع فوق تاکید کردند: طرفین درباره تشکیل کمیته امنیتی مشترک که بر تجدید ساختار دستگاههای امنیتی فلسطینی نظارت کند به بحث خواهند پرداخت.

"صخر بسیسو" و"ماجد فرج" ازدستگاههای امنیتی و"سمیرالرفاعی" مسئول فتح در سوریه از اعضای هیئت این جنبش هستند.

شایان ذکر است که هیئت حماس به رهبری "اسماعیل الاشقر" قبلا به دمشق آمده است."خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس اخیرا ضرورت وحدت ملی میان فلسطینیان را مورد تاکید قرار داد. وی ضمن ضروری دانستن آشتی ملی، امکان معرفی جایگزین دیگری برای آن را غیرممکن دانسته بود.