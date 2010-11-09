سوء استفاده از نام روسای کمیسیونهای مجلس برای اخاذی

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است : اعتماد ملت بزرگ ایران به نمایندگان منتخب خویش سرمایه بزرگی است که جای شکرگزاری فراوان دارد و پاسداری از آن وظیفه آحاد نمایندگان ملت است. متاسفانه عده ای سوداگر سودجو و متخلف با استفاده از این اعتماد ارزشمند مردم شریف اقدام به فریب و اخاذی از صاحبان شرکت ها و کارخانه ها می نمایند. این افراد ضمن تماس تلفنی و اعلام نام روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و آموزش و تحقیقات مجلس نیازمندی بیماران کلیوی با بهانه های دیگری را مطرح و در خواست وجه نقدی می نمایند و متاسفانه تا کنون مبالغ هنگفتی را توانسته اند اخاذی نمایند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است : درخواست متواضعانه اینجانبان از کلیه شرکت های تجاری صنعتی، کارخانه ها و همه بنگاه های مالی این است که به هیچ وجه به اینگونه درخواست ها توجه نکنند و در صورت امکان مراتب را به مراجع قانونی و همچنین مجلس شورای اسلامی برای پیگرد قانونی منعکس نمایند.