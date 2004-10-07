مترجمان و قرآن پژوهان در گفت وگو با "مهر" : مسئولين به وضعيت قرآن پژوهي توجه بيشتري كنند

دكتر مهدي فولادوند، مترجم قرآن، از جمله افرادي است كه خواستار توجه مسوولين به امر پژوهشهاي قرآني شد و اين وضعيت را در شان جامعه مسلمان ندانست.



اميد مجد، مترجم منظوم قرآن، نيز وضعيت تحقيقات و مطالعات علوم قرآني را مناسب ندانسته و معتقد است كه براي ارايه كار جديد با نگرشهاي نو شرايط در جامعه مناسب نيست و يك نوع ترس و واهمه در جامعه جريان دارد كه نمي شود سوال جديدي مطرح كرد و اين فضا متاسفانه راه را بر ارايه آثار و تحقيقات نوين مي بندد.



دكتر محمد صادق تهراني، مترجم قرآن، وضعيت علوم قرآني را چندان مطلوب توصيف نمي كند و بر اين باور است كه پژوهش و تحقيق در علوم قرآني بايد توسط قرآن پژوهان واقعي صورت بگيرد و كار تخصصي انجام شود كه چنين كاري هنوز به نحو احسن انجام نشده است.



محمد نقدي، رئيس مركز ترجمه هاي قرآن كريم، بر اين اعتقاد است كه وضعيت پژوهشهاي علوم قرآني بسيار سطحي و نازل است و از " دايره المعارف ليدن قرآن" كه در كشور غربي و غير مسلمان منتشر شده به عنوان كاري دقيق و سخت كوش ياد مي كند و اظهار مي كند كه آنها تعهدي به قرآن ندارند اما ما كه تعهد به قرآن داريم با كارهاي ضعيفي روبه رو هستيم.



ناصر طباطبايي مترجم كتاب " گرايشهاي تفسيري درميان مسلمانان " نيز پژوهشهاي علوم قرآني در جامعه را ضعيف ارزيابي مي كند و مي گويد تا زماني كه آثار خاورشناسان معتبر كه در زمينه علوم قرآني آثار جدي منتشر كرده اند ترجمه نشود و دردسترس پژوهشگران قرار نگيرد ما با مشكل ساختاري مواجه خواهيم شد.



عبدالله عرب زاده، معاونت مركز ترجمه قرآن مجيد، نظر ديگري دارد وي وضعيت پژوهشهاي علوم قرآني را رو به بهبود ارزيابي مي كند و بر اين باور است كه اگر چه حمايتهاي مادي ومعنوي چندان زيادي صورت نگرفته اما افراد علاقمند همچنان به تحقيقات خود ادامه مي دهند و ما اميدواريم مسئولان به اين تحقيقات انفرادي و بعضا گروهي اهتمام خاصي داشته باشند.



دكتر گرمارودي نگاه ديگري به وضع موجود دارد. وي نه تنها فضاي قرآن پژوهي جامعه را امن و پربار مي داند و اظهار نظر برخي كه مي گويند نمي توان نگرشهاي جديد درباره قرآن داشت و فضا، فضاي ناامني است را تاييد نمي كند ، بلكه غير اخلاقي مي داند . وي با هر گونه سانسور كه مقابل كار علمي و تخصصي را بگيرد به هر نحوي مخالف است و مي گويد: ما بايد سنت گفت وگويي امام صادق (ع) را در جامعه ترويج كنيم. خوشبختانه عالمان بسياري در قرآن پژوهي فعاليت دارند و همه آنهاخطوط قرمز را رعايت كرده اند و به كار علمي پرداخته اند نه جو سازي.

دكتر امرالله گيلي، رئيس دانشكده علوم قرآني تهران، نيز اظهارات برخي از افراد را كه فضاي علمي قرآن پژوهي جامعه را در جهت ايجاد خلاقيت و نو آوري نا امن مي دانند، رد مي كند و از همكاري خود و دانشكده علوم قرآني به جهت حمايت از خلاقيتها و طرحهاي جديد در عرصه قرآن پژوهي ، اظهار آمادگي مي كند.

دكتر مهدي شهريارپور، معاونت دانشكده علوم قرآني شيراز، بر اين اعتقاد است كه وضعيت علوم قرآني نسبت به پژوهشهاي خارج از كشور مثبت است و اگر وضعيت فعلي قرآن پژوهي در جامعه سامان داده شود قطعا ما با خلاقيتهاي جديدي روبه رو خواهيم شد.

كرم خدا امينيان ، مترجم منظوم قرآن، بر خلاف ديگر افراد وضعيت علوم قرآني را در جامعه مناسب ارزيابي مي كند و معتقد است كه وضعيت پژوهشهاي علوم قرآني در پانزده سال اخير برابر است با همه اعصار دوره اسلامي . ما در گذشته به طور پراكنده در مسائل قراني كار كرديم اما اكنون وضعيت خوبي حاكم است.



محمدعلي ايازي، قرآن پژوه، معتقد است كه مديريت امور قرآن پژوهي، ويژه است و در امور اجرايي قرآن پژوهي مديران ويژه اي بايد حضور داشته باشند تا هم به مسائل قرآني آگاه باشند و هم به امور اجرايي. هر جامعه اي كه مي خواهد ابتكار و نو آوري داشته باشد بايد قدرت تحمل و خطر پذيري را بالا ببرد . با غوغاسالاري و تكفيرهاي بي مورد به هيج عنوان بستر خلاقيت به وجود نمي آيد. لذا بايد تشكيلاتي به وجود آيد تا بين نوآوري و خلاقيت و بدعت با سعه صدر تمايزي قائل شود.

به اعتقاد دكتر جهانگير اميري، رئيس دانشكده علوم قرآني كرمانشاه، مشكل اساسي جامعه ما اين است كه فعاليتهاي قرآني در كشور ما نهادينه نيست و محدود به طيف خاصي است. ما در صورتي كه بتوانيم قرآن را در جامعه نهادينه كنيم قطعا ثمرات آن در پژوهشهاي قرآني با خلاقيت و نوآوري هاي خوبي همراه خواهد شد.



سيد مرتضي موسوي ، مسئول علمي ستاد تفسير قرآن كريم، نيز بر خلاف اكثريت افراد وضعيت قرآن پژوهي در جامعه را خوب ارزيابي مي كند و مي گويد: طرحهايي كه صورت مي گيرد توانسته فضايي نسبتا خوبي را در جامعه ايجاد كند و كساني كه مدعي نا امني فضاي قرآن پژوهي هستند كار جديد و نو خود را ارايه كنند اگر برخورد غير علمي شد آنگاه بگويند فضا نا امن است .



دكتر محمد كوشا، مترجم و مفسر قرآن، عدم نظارت بر قرآن پژوهي را اشكالي دانست كه متوجه متوليان امور فرهنگي است و بر اين باور است كه وضعيت قرآن پژوهي در جامعه ما ضعيف است و متاسفانه ما نسبت به كشورهاي عربي در امر قرآن پژوهي بسيار عقب هستيم وعلت اين امر تكروي ما ايراني هاست .



يعقوب جعفري نيا، مولف تفسير كوثر، وضعيت قرآن پزوهي در جامعه ما را خوب توصيف مي كند و مي گويد: اگر ما ار كارهاي ظاهري مانند حفظ و قرائت و تذهيب بكاهيم و متن و مفاهيم قرآني توجه كنيم با نوآوري هاي جديدي روبه رو مي شويم.

دكتر قاسم پور حسن، سردبير فصلنامه "پيام جاويدان"، بر اين باور است كه ما با يك دلنگراني در جامعه روبرو هستيم و آن مسئله توليد علم در قرآن پژوهي است كه تبديل به يك مانيفست و پارادايم شود. ما شاهد هستيم كه در ديگر كشورهاي اسلامي مقدار توليد علم بيشتر از كشورماست در حالي كه ما بيشتر به تجويد، حفظ و قرائت اهميت مي دهيم . به طور مثال اگر علوم قرآني را به ساحتهاي كاركردي آن نزديك كنيم با ثمرات بيشتري روبرو خواهيم بود. ما فعلا منتظر طرح تصويب فرهنگستان علوم قرآني هستيم تا بتوانيم در آنجا به دغدغه هاي قرآن پژوهي در كشورمان جامه عمل بپوشانيم.

محمد جواد اسكندرلو، استاد گروه علوم قرآني مدرسه امام خميني (ره) قم، و ضعيت قرآن پژوهي در كشور را نسبت به بعد از انقلاب مناسب ارزيابي مي كند و مي گويد: اما نسبت به كشورهاي عربي در اين زمينه كم تر كار انجام داده ايم و علت اين كم كاري به عدم توجه به مباني علوم قرآني است . بيشتر تبليغات وعاظ ما بر حديث و مسائلي اخلاقي بوده، اما بايسته هاي پژوهشي ما اينك ايجاب مي كند كه در سطوح حوزه و دانشگاه به مباني علوم قرآني بيشتر توجه شود.



حسين علوي مهر، مدير دانشنامه قرآن پژوهي، نيز وضعيت علوم قرآني را در جامعه ما نسبت به قبل از انقلاب خوب توصيف مي كند و بر اين اعتقاد است كه كارهاي بسيار خوبي در اين حوزه انجام شده، اما تا رسيدن به آن هدف متعالي راه طولاني در پيش داريم . دولت بايد براي اين كار اقدام جدي انجام دهد . براي جامعه اسلامي پسنديده نيست كه كشورهاي غربي دايرة المعارف قرآن و آثار نوين در حوزه علوم قرآني ارائه دهند و مسلمانان از اين امر غفلت داشته باشند .



