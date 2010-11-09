اشتباه مشکوک گوگل در ترجمه یک جمله خاص!

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مختلف ایتالیا در ساعات گذشته سیستم ترجمه خودکار جستجوگر گوگل ایتالیا را به باد انتقاد گرفتند.

این رسانه ها با انتشار عکسهایی نشان دادند که با وارد کردن جمله "من به برلوسکونی رای ندادم" (non ho votato Berlusconi) و ترجمه آن در این سرویس به زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی نتیجه به صورت جمله "من به برلوسکونی رای دادم" ظاهر می شود.

پس از انتقاد این رسانه ها گوگل این خطا را بلافاصله اصلاح کرد. به طوریکه هم اکنون این جمله به تمام زبانهای ارائه شده در این سرویس به درستی ترجمه می شود.

تا این لحظه هنوز مشخص نیست که این خطا در اثر وجود یک حفره در سیستم ایجاد شده و یا از طریق یک عملکرد خارجی مثل هک شدن به وجود آمده است. گوگل نیز تاکنون توضیح دقیقی در خصوص علت این مشکل ارائه نکرده است.

روابط عمومی گوگل ایتالیا در این خصوص اظهار داشت: "این اتفاق واقعا رخ داد و به محض اینکه ما متوجه موضوع شدیم آن را اصلاح کردیم اما هنوز نمی دانیم علت چه بوده است."

سیستم ترجمه خودکار 100 درصد دقیق نیست و بی شک هرگز نمی تواند جای یک مترجم واقعی را بگیرد اما از سرویسهایی از این دست انتظار نمی رود که مفهومی کاملا متفاوت از مفهوم اصلی را ارائه کند. به ویژه در این مورد خاص، این رسانه ها تاکید کردند که با جایگزین کردن هر اسم دیگری به جای اسم برلوسکونی نخست وزیر این کشور این اشتباه در ترجمه دیده نمی شود.

روزنامه کورییره دلا سرا در این باره نوشت: هر چند شبکه یک در گشوده به روی تمام اطلاعات است اما چند درصد مردم نیاز دارند که به یک زبان دیگر جمله "من به برلوسکونی رای ندادم" را ترجمه کنند و آیا برای ترجمه آن لزوما به یک سرویس ترجمه نیاز دارند؟ تمام این موارد به صورت یک راز باقی مانده و هنوز معلوم نیست که اولین بار چه کسی با وارد کردن این جمله پی به این اشتباه برده است. هرچند، در بسیاری از وبلاگها و وب سایتها آمده است که "من به برلوسکونی رای ندادم" عنوانی کتابی نوشته "ساوریو تومازی" است که با در نظر گرفتن عنوان این کتاب، می توان فرض کرد که شاید کسی می خواسته در خصوص ترجمه این کتاب به زبانهای دیگر اطلاعاتی به دست آورد و بنابراین پیش از هر چیز از سرویس گوگل برای ترجمه این عنوان استفاده کرده است.