به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز استقلال قرار بود امروز ساعت 11 صبح برگزار شود اما با تصمیم کادر فنی این تیم ساعت 13:30 دقیقه تغییر کرد که این موضوع باعث ناراحتی تماشاگران و خبرنگاران شد.

در تمرین امروز فرهاد مجیدی و محسن یوسفی به طور انفرادی دور زمین دویدند و تمرینات اختصاصی را زیر نظر کادر پزشکی انجام دادند. آرش برهانی با 20 دقیقه تاخیر در ورزشگاه حضور پیدا کرد و سپس به طور انفرادی و زیر نظر دکتر نوشادی به ترین پرداخت. مجتبی جباری مصدوم هم با لباس شخصی در تمرین حضور پیدا کرد.

در بخش فوتبال درون تیمی که با نظارت کامل کادر فنی بین دو تیم برگزار شد، پرویز مظلومی بارها به بازیکنان تاکید کرد که از زدن تکل های خشن خودداری کنند و مراقب ساق های همدیگر باشند تا دچار مصدومیت نشوند. در این بازی درون گروهی تیم آبی با تک گل مهرشاد مومنی به پیروزی رسید.

تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از دیدار برابر شاهین بوشهر روز چهارشنبه نیز برگزار خواهد شد که براساس تصمیمی که از قبل اتخاذ شده است ورود خبرنگاران، عکاسان و تماشاگران به این تمرین ممنوع است.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و شاهین بوشهر در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر روز جمعه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.