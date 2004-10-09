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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۴۱

داديار مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با "مهر " :

حذف قرار وثيقه در لايحه جديد ، تعداد اطفال بازداشت شده را افزايش مي دهد

سرپرست مجتمع قضايي اطفال گفت : در بسياري از جرايم نوجوانان نياز به صدور قرار وثيقه وجود دارد ، ولي متاسفانه اين نوع قرار در لايحه جديد دادگاه اطفال پيش بيني نشده است و اين امر منجر به افزايش تعداد بازداشتيها در زندان خواهد شد .

مسعود عالي پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : طبق لايحه جديد دادگاه اطفال ، دادگاه  بايد قرار مقتضي و متناسب براي نوجوانان مجرم صادر كند و با وجود اينكه در برخي جرايم بايد قرار وثيقه صادر شود اما چنين امري در لايحه جديد پيش بيني نشده است .

وي افزود : علاوه بر اينكه قرار وثيقه در لايحه جديد دادگاه اطفال حذف شده ،  قرار هاي همچون قول شرف نيز كه براي بزرگسالان  پيش بيني شده در لايحه جديد براي نوجوانان حذف شده است.

وي تصريح كرد : قانون گذار در اين لايحه با حذف قرار وثيقه  و به طور كلي كاهش قرارها به هيچ عنوان ملاحظه وضعيت طفل را نكرده است.

عالي پور گفت : با حذف قرار وثيقه در لايجه جديد دادگاه اطفال دست قاضي براي صدور حكم و ملاحظه طفل بسته شده است و در واقع عدم تنوع در قرارهاي تامين باعث خواهد شد تا تعداد بازداشتيها روز به روز افزايش پيدا كند .

داديار مجتمع قضايي اطفال خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه در برخي جرايم بايد قرار وثيقه براي نوجوان بزهكار صادر كرد بنابراين بايد اين ايراد در لايحه جديد دادگاه اطفال بدرستي  بررسي و در نهايت اصلاح شود.

کد مطلب 118845

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