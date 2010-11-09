عملیات تثبیت خاک با بهره مندی از فناوری نانو در تکاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، بهلول عبدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برخی از خاکها برای اجرای عملیات راهسازی به علت مشخصات فنی نامطلوب و یا دارا بودن مقادیر قابل توجهی رس نامرغوب بوده که بنابراین عملیات تثبیت جایگزین بسترسازی و شن ریزی شد.

وی با بیان اینکه عملیات تثبیت خاک با استفاده از تکنولوژی نانو بر پایه خاک رس و مواد CBR اجرا می شود، بیان داشت: خواص فیزیکی و مهندسی انواع خاک‌های رس و لایه دار در این روش نسبت به روش معمول اجرای عملیات زیرسازی بهبود می یابد.

رئیس اداره راه و ترابری تکاب با اشاره به کاهش ضخامت آسفالت درعملیات تثبیت نسبت به حالت کلاسیک راهسازی، خاطر نشان کرد: تراکم مورد نظر خاک در عملیات تثبیت در زمان و هزینه پایین امکان پذیر است.

عبدی از اجرای عملیات تثبیت در کل محور عرب شاه اوریات به طول 20 کیلومتر خبر داد و افزود: مرحله مطالعاتی و آزمایشی این روش با موفقیت به اتمام رسیده و در روزهای آتی به شکل گسترده در طرح های راهسازی کاربردی خواهد شد.

وی اصلاح خاکهای نرم و کم مقاومت، افزایش دوام خاک، افزایش مقاومت باربری خاک، کاهش نفوذ پذیری و تورم و انقباض و دامنه خمیری خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد لایه های اساسی و زیراساسی با قابلیت باربری بیشتر و همچنین تسریع در عملیات اجرائی از مهمترین مزایای بکارگیری عملیات تثبیت خاک عنوان کرد.