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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

5 هزار زائر ازبک راهی خانه خدا شدند

5 هزار زائر ازبک راهی خانه خدا شدند

براساس اعلام هیئت مسلمانان ازبکستان، بیش از 5 هزار مسلمان ازبک امسال راهی سفر حج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زائران مسلمان ازبکستان با پروازهای ویژه‌ای که از سوی خطوط هوایی ازبکستان درنظر گرفته شده راهی عربستان سعودی شدند.

این گروه از زائران با یک گروه کاری متشکل از پزشکان و آشپزان همراهی می‌شوند.

براساس اعلام کمیته امور دینی ازبکستان 2200 سازمان دینی ثبت شده در این کشور وجود دارند که متعلق به 16 دین و مذهب مختلف هستند. بیش از 90 درصد این سازمانها اسلامی هستند.

مقامات سعودی نیز اعلام کرده‌اند که تعداد زائران حج امسال را 1 میلیون و 75 هزار نفر تشکیل  داده که این تعداد توسط 250 زائر سعودی همراهی می‌شوند. براساس اظهارات کارشناسان علت کاهش تعداد امسال زائران ساخت و ساز در منا و فقدان فضای کافی برای چادر زدن بوده است.

کد مطلب 1188457

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