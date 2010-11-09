ترکیب نیرو های خدماتی و متخصص شاغل در دولت مناسب نیست

عبدالعلی تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به نامناسب بودن ترکیب نیروهای خدماتی و متخصص شاغل در دولت بر آموزش و توانمندی کارکنان دولت تاکید کرد.

وی تصریح کرد: باید در جهت کاهش نیروهای خدماتی و افزایش نیروی متخصص حرکت کنیم.

تاجی افزود: گام نخست شرکت مستمر مدیران و کارشناسان در دوره های آموزشی برگزار شده در دستگاه های اجرایی است.

وی از عدم تسلط بسیاری از مدیران به مقررات مالی محاسباتی به عنوان یک ضعف بزرگ مدیریتی یاد کرد و گفت: هر چقدر به کارها مسلط باشید و به حوزه کاری خود واقف تر شوید عمل خدمت رسانی بهتر صورت می گیرد.

افزایش حقوق و ارتقا مدرک تحصیلی از مزایای شرکت در دوره های آموزشی

تاجی در ادامه به مزایای شرکت در دوره های آموزشی اشاره کرد و گفت: اگر کارمندی به مدت هزار ساعت در این دوره ها شرکت کند 500 امتیاز کسب می کند و عدد ثابتی معادل 300 هزار ریال به حقوق دریافتی وی اضافه می شود.

وی اظهار داشت: همچنین پس از گذراندن ساعات آموزشی مشخصی کارکنان می توانند برای ارتقا مدرک تحصیلی خود بنابر مدرک فعلی تا دو مقطع تحصیلی اقدام کنند.

تاجی با بیان اینکه ارتقا تحصیلی سقف نداشته و حتی تا مقطع دکترا نیز قابل کسب است، خاطرنشان کرد: دولت برای توانمندی و ارتقا سطح آگاهی کارکنان خود برنامه ریزی کرده و برای ترغیب کارکنان به امر آموزش این مزایا را قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به طرح هدفمند سازی یارانه ها آشنایی کامل مدیران را با این طرح ضروری عنوان کرد و گفت: آگاهی جامع و کامل مدیران از شیوه اجرایی این طرح می تواند مدیر را در حل تبعات احتمالی این طرح در حوزه فعالیتی دستگاه خود کمک کند.

دولت در صدد اصلاح شبکه توزیع نیروی انسانی

معاون استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: شبکه توزیع وزارت خانه ای حذف و به صورت استانی انجام می شود.

تاجی افزود :برای اجرایی شدن این اصلاح، اقدام به تهیه برنامه تدوین نظام جامع نیروی انسانی استانهای کشور نموده ایم که پس از تکمیل و انجام کار کارشناسی ابلاغ می شود.

وی گفت: با تکمیل این برنامه و بر اساس ابلاغ صریح رئیس جمهور سهمیه استخدامی در قالب برنامه پنجم توسعه به صورت استانی توزیع شده و دیگر بین وزارت خانه ها تقسیم نمی شود.

معاون استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشکلات جدی حوزه نیروی انسانی را حجم بالای نیروی انسانی و توزیع نادرست و نامتوازن آنها عنوان کرد.

تاجی افزود: دولت با نظر به شعار عدالت محوری خود در تلاش است با توزیع مناسب و تعدیل نیرو، بهره وری در خدمات رسانی را افزایش داده و نیروهای ناکارآمد را حذف نماید.

وی گفت: 70 تا 95 درصد اعتبارات جاری کشور صرف پرداخت حقوق به کارمندان می شود ولی با این حال اکثر کارمندان از حقوق دریافتی خود ناراضی هستند.

تاجی نیروی مازاد را اینطور تعریف کرد: نیروهایی که فاقد کارآیی هستند یا نیروهایی که واجد ویژگیهای خدمتی بوده ولی متناسب با دستگاه شاغل در آن نیستند.

تفویض اختیار جابجایی نیروهای انسانی به استانداران

وی گفت: پس از تکمیل برنامه تدوین نظام جامع نیروی انسانی کشور، ساماندهی پستهای سازمانی و جابجایی نیروهای انسانی به استانداران تفویض اختیار می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر در یک دستگاه اجرایی با تراکم نیرو مواجه بودیم استاندار اختیار دارد آن نیروها را از آنجا گرفته و متناسب با شرایط شغلی به دستگاهی که نیازمند آن نیرو است منتقل کند.

تاجی تصریح کرد: استانداریها هر چه زودتر برنامه تدوین نظام جامع نیروی انسانی مربوط به استان خود را تهیه کنند تا از سهمیه استخدامی بهره مند شوند.