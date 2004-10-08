مجوز مدارس غير انتفاعي غير استاندارد تمديد نمي شود

محمد اصلاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه مدارس دولتي بسيار مستحكم تر از مدارس غير انتفاعي هستند ، افزود : براي دريافت مجوز جديد و تمديد مجوز مدارس غير انتفاعي موسسان موظف به بازسازي اين مدارس بر اساس استاندارد هستند.

وي با تاكيد بر اينكه مجوز مدارس غير انتفاعي در سال اول تاسيس يك ساله صادر مي شود، گفت : براي تمديد مجوز پس از بازرسي از مدارس دستور استاندارد سازي در يك مدت زماني محدود صادر مي شود و موسسان موظف به بازسازي مدارس مي شوند و مجوز آنها پس از بازديد و تاييد كارشناسان ارايه مي شود.

مدير كل سازمان نو سازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران با اشاره به اينكه براي ساخت مدارس وام هاي 100 ميليون توماني به موسسان پرداخت مي شود ، افزود : در حال حاضر مجوز 2 هزار و 600 مدرسه غير انتفاعي در استان تهران صادر شده است كه بيش از 25 هزار دانش آموز در اين مدارس تحصيل مي كنند.