نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز لبنان بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود اختصاص داده است.

روزنامه البیان چاپ امارات گفتگوهای ملی لبنان را موضوع کاریکاتور روز خود قرار داده است. در این تصویر یک شهروند لبنانی کلاف گفتگوهای ملی را در یک دست خود دارد و با دست دیگر در حال باز کردن گره هایی است که در آن گرفتار شده است. این کاریکاتور بیانگر اوضاع نابسامان سیاسی لبنان و عدم توجه به گفتگوهای ملی در این کشور است.

روزنامه القدس العربی چاپ لندن در بخش کاریکاتور خود به موضوع تاخیر در تشکیل دولت عراق پرداخته است. در این تصویر کشور عراق به شکل یک انسان به تصویر کشیده شده است و چتر نجاتی را در دست دارد که به جای اینکه وسیله نجات آن باشد به یک خلاء سیاسی و عامل بحران تبدیل شده است. این کاریکاتور به بحران تشکیل دولت و خلاء سیاسی در عراق اشاره دارد.

روزنامه الدستور اردن نیز به موضوع انتخابات پارلمانی اردن توجه کرده است. در این کاریکاتور پارلمان این کشور را به شکل هندوانه ای به تصویر کشیده است که تا باز نشود کیفیت آن مشخص نخواهد شد.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نیز به از سرگیری مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی پرداخته است. در این کاریکاتور رژیم صهیونیستی بر روی افکار آمریکا برای از سرگیری مذاکرات سازش خط بطلان می کشد که بیانگر مانع تراشی این رژیم بر سر راه برقراری صلح است.

روزنامه النهار چاپ لبنان نیز به اختلاف گروه های سیاسی لبنان درباره رسیدگی به موضوع شاهدان دروغین دادگاه بین المللی ویژه ترور "رفیق حریری" اشاره کرده است. در این کاریکاتور "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان و از اعضای جریان 14 مارس و طرفدار تصمیمات دادگاه بین المللی حریری در ماراتن 2010 در حال دویدن است که نجواهایی به او می گوید "بدو که شاهدان دروغین پشت سرت در حال دویدن هستند".