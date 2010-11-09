تاکید لاریجانی بر پیگیری حادثه سعادت آباد در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داریوش قنبری نماینده ایلام درجلسه نوبت عصر مجلس در روز سه شنبه با اشاره به وظیفه مجلس بر نظارت بر دستگاههای اجرایی گفت: اخیرا شاهدیم که نیروی انتظامی نسبت به انجام وظیفه و حفظ امنیت مردم اهمال می کند.

وی گفت: چندی پیش در حوزه انتخابیه بنده حوالی پاسگاه نیروی انتظامی سرقتی که منجر به قتل شد اتفاق افتاد و سارق و قاتل فرار کرد، اما اقدامی از طرف پاسگاه نیروی انتظامی که حادثه در حوالی آن اتفاق افتاد انجام نشد.

نماینده ایلام گفت: اخیرا نیز در حادثه ای درمیدان کاج مامور نیروی انتظامی به جای آنکه جلو قتل را بگیرد نگاه می کند و به یکی از تماشاچیان صحنه تبدیل شده است به گونه ای که بین نیروی انتظامی و تماشاچیان حادثه تفاوتی وجود ندارد که این قابل قبول نیست.

قنبری از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا با دعوت از مسئولان نیروی انتظامی و حضور در مجلس خواستار توضیحات آنان شود.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر تاکید کرد کمیسیون امنیت ملی مجلس موضوع را پیگیری کند.

قنبری درتذکر دیگری خطاب به رئیس مجلس گفت: چرا نتیجه انتخابات فراکسیون اصولگرایان از صدا و سیما اعلام می شود اما اخبار انتخابات فراکسیون اقلیت را صدا و سیما پخش نکرد بهتر است برای فراکسیون اقلیت نیز حق برابری در این خصوص قائل شوید.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر قنبری گفت من رئیس صدا و سیما نیستم که به من تذکر می دهید.