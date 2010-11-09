خروج کشند قرمز از آب های چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین گزارش در یازدهم آبانماه سال جاری که توسط محققین مرکزتحقیقات شیلاتی آبهای دور –چابهار وابسته به مؤسسه تحقیقات شیلات ایران انجام شد، بلوم پلانکتونی در این مناطق به شدت کاهش یافته وتغییر رنگ آبهای ساحلی درحال بازگشت به وضعیت طبیعی است.

همچنین براساس مشاهدات امروزسه شنبه محققین مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور حاکی از خروج کشند از حوضچه پسابندر و کشیدگی و گستردگی آن در عمق و همچنین تضعیف آن است.

همچنین کشند قرمز در منطقه گواتر نیز مشاهده شد اما هیچگونه تلفاتی در آبزیان دو منطقه مشاهده نشده است و گزارشی هم از تلفات به این موسسه ارسال نشد.

براساس این گزارش هم اکنون اوضاع به حال عادی بازگشته و کشند از بین رفته است. همچنین هیچگونه گزارشی مبنی بر رویت کشند قرمز در مناطق مختلف سواحل استان دریافت نشده است.

گفتنی است که با شکوفایی جلبکی در سواحل استان سیستان و بلوچستان خسارات زیادی به ذخایر ماهیان وارد شد دراین رابطه عباسعلی مطلبی رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پدیده کشند قرمز در چابهار در یک مرحله موجب تلفات 2 تنی ماهیان شد و این ماهیان اغلب به صورت نیمه جان در ساحل و دریا وجود داشتند.

وی افزود: این ماهی ها توسط صیادان جمع آوری و از چرخه مصرف خارج شدند که تعدادی از آنها برای بررسی به سازمان تحقیقات شیلات ایران ارسال شده است.

