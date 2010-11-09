  1. استانها
  2. قم
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

صاحبی خبر داد:

کنگره بزرگداشت آخوند خراسانی در قم برگزار می⁯شود

قم - خبرگزاری مهر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در ادامه کنگره⁯های احیای شخصیت⁯های اسلامی به مناسبت یکصدمین سالگرد رحلت آخوند ملامحمد کاظم خراسانی کنگره بزرگداشت آن عالم فرزانه را در سال آینده برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر این کنگره ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آخوند خراسانی از شخصیت⁯های پرآوازه و پرتاثیر در دوره معاصر است که نقش این فقیه اصولی در هدایت و حمایت از جنبش⁯های ضد استعماری و اصلاحی عصر خویش در جهان بر هیچکس پوشیده نیست.

محمدجواد صاحبی افزود: بی⁯گمان شناخت و بزرگداشت این شخصیت  فرصتی جهت بهره گیری هرچه بهتر از ابعاد ایشان را فراروی نسل کنونی می⁯گشاید.

وی اظهار داشت: کلیه پژوهشگران و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی می⁯توانند با ارائه مقالات خود در یکی از موضوعات فراخوان بر غنای علمی کنگره یاد شده بیفزایند و دین خود را نسبت به آن مجتهد مجاهد ادا نمایند.

دبیر کنگره بزرگداشت آخوند ملا محمد کاظم خراسانی محورهای فراخوان مقالات این کنگره را زندگی و شخصیت آخوند خراسانی، عصر آخوند خراسانی و اوضاع تاریخی آن، اندیشه⁯های فقهی و اصولی، اندیشه⁯های فلسفی و کلامی این مجتهد، اندیشه⁯های قرآنی، اندیشه⁯های سیاسی و اجتماعی و اندیشه⁯های اخلاقی آخوند خراسانی و نقد ادبی آثار این مجتهد ذکر کرد.

وی همچنین مهلت ارسال مقالات را تا اول اسفند ماه امسال اعلام کرد و گفت: مقالات علاقه⁯مندان باید به دبیرخانه کنفرانس⁯های اسلامی واقع در قم، میدان شهدا، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ساختمان شماره 2 ارسال شود.
 

کد مطلب 1188468

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها