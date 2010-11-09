به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر این کنگره ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آخوند خراسانی از شخصیت⁯های پرآوازه و پرتاثیر در دوره معاصر است که نقش این فقیه اصولی در هدایت و حمایت از جنبش⁯های ضد استعماری و اصلاحی عصر خویش در جهان بر هیچکس پوشیده نیست.



محمدجواد صاحبی افزود: بی⁯گمان شناخت و بزرگداشت این شخصیت فرصتی جهت بهره گیری هرچه بهتر از ابعاد ایشان را فراروی نسل کنونی می⁯گشاید.



وی اظهار داشت: کلیه پژوهشگران و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی می⁯توانند با ارائه مقالات خود در یکی از موضوعات فراخوان بر غنای علمی کنگره یاد شده بیفزایند و دین خود را نسبت به آن مجتهد مجاهد ادا نمایند.



دبیر کنگره بزرگداشت آخوند ملا محمد کاظم خراسانی محورهای فراخوان مقالات این کنگره را زندگی و شخصیت آخوند خراسانی، عصر آخوند خراسانی و اوضاع تاریخی آن، اندیشه⁯های فقهی و اصولی، اندیشه⁯های فلسفی و کلامی این مجتهد، اندیشه⁯های قرآنی، اندیشه⁯های سیاسی و اجتماعی و اندیشه⁯های اخلاقی آخوند خراسانی و نقد ادبی آثار این مجتهد ذکر کرد.



وی همچنین مهلت ارسال مقالات را تا اول اسفند ماه امسال اعلام کرد و گفت: مقالات علاقه⁯مندان باید به دبیرخانه کنفرانس⁯های اسلامی واقع در قم، میدان شهدا، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ساختمان شماره 2 ارسال شود.

