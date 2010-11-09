به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر این کنگره ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آخوند خراسانی از شخصیتهای پرآوازه و پرتاثیر در دوره معاصر است که نقش این فقیه اصولی در هدایت و حمایت از جنبشهای ضد استعماری و اصلاحی عصر خویش در جهان بر هیچکس پوشیده نیست.
محمدجواد صاحبی افزود: بیگمان شناخت و بزرگداشت این شخصیت فرصتی جهت بهره گیری هرچه بهتر از ابعاد ایشان را فراروی نسل کنونی میگشاید.
وی اظهار داشت: کلیه پژوهشگران و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی میتوانند با ارائه مقالات خود در یکی از موضوعات فراخوان بر غنای علمی کنگره یاد شده بیفزایند و دین خود را نسبت به آن مجتهد مجاهد ادا نمایند.
دبیر کنگره بزرگداشت آخوند ملا محمد کاظم خراسانی محورهای فراخوان مقالات این کنگره را زندگی و شخصیت آخوند خراسانی، عصر آخوند خراسانی و اوضاع تاریخی آن، اندیشههای فقهی و اصولی، اندیشههای فلسفی و کلامی این مجتهد، اندیشههای قرآنی، اندیشههای سیاسی و اجتماعی و اندیشههای اخلاقی آخوند خراسانی و نقد ادبی آثار این مجتهد ذکر کرد.
وی همچنین مهلت ارسال مقالات را تا اول اسفند ماه امسال اعلام کرد و گفت: مقالات علاقهمندان باید به دبیرخانه کنفرانسهای اسلامی واقع در قم، میدان شهدا، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ساختمان شماره 2 ارسال شود.
قم - خبرگزاری مهر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در ادامه کنگرههای احیای شخصیتهای اسلامی به مناسبت یکصدمین سالگرد رحلت آخوند ملامحمد کاظم خراسانی کنگره بزرگداشت آن عالم فرزانه را در سال آینده برگزار خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر این کنگره ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آخوند خراسانی از شخصیتهای پرآوازه و پرتاثیر در دوره معاصر است که نقش این فقیه اصولی در هدایت و حمایت از جنبشهای ضد استعماری و اصلاحی عصر خویش در جهان بر هیچکس پوشیده نیست.
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