27 هزار تن پنبه از مزارع خراسان جنوبی برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز برداشت پنبه در 12 هزار و 381 هکتار زمین‌های استان خبر داد و افزود: متوسط عملکرد پنبه حدود دوهزار و 300 کیلوگرم در هکتار است.

وی اظهار داشت: ارزش اقتصادی محصول تولیدی با قیمت 12 هزار ریال برای هر کیلوگرم وش 326 میلیارد و 856 میلیون ریال است.

وی بیان داشت: تعداد بهره ‌برداران پنبه در استان هفت هزار و 470 نفر و تعداد کارخانجات پنبه پاک کن فعال در استان شش واحد است که از این تعداد سه کارخانه در سرایان، دو کارخانه در بشرویه و یک کارخانه در بیرجند فعالیت می ‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: از مجموع زمینهای زیر کشت پنبه در استان سه هزار و 973 هکتار زیرپوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.

هادربادی اضافه کرد: به منظور حمایت از این قشر 15 تن بذر دلینیته (بدون کرک)، 541 تن بذر کرکدار و دوهزار و ۳۳۷ تن کود ازته و 403 تن کود پتاسه بین کشاورزان پنبه کار توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: مشکل عمده کشت پنبه در استان، بالا بودن هزینه کارگری، کمبود نیروی انسانی در فصل برداشت، کمبود ادوات و ماشین‌آلات برای انجام مراحل کاشت، داشت و برداشت به صورت مکانیزه است و چون این فعالیت‌ها به صورت سنتی انجام می ‌شود قسمت زیادی از درآمد کشاورزان صرف هزینه‌ های کارگری می شود و در صورت رفع این مشکل و تامین ادوات مورد نیاز به طور قطع تولید پنبه در استان موفق ‌تر است.