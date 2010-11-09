85 درصد فرش تولیدی آذربایجان غربی صادراتی است

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، محمد دهقان ظهر سه شنبه در جریان بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و فرش دستباف "شکوه شمس" در خوی افزود: سالانه بیش از 424 هزار متر مربع فرش دستباف در آذربایجان غربی تولید شده که 85 درصد تولیدات در زمره فرشهای ریز بافت و صادراتی است.

وی بیان داشت: سازمان بازرگانی به منظور شناساندن فرش های تولیدی استان و معرفی ویژگی های منحصر به فرد فرشهای ریز ماهی خوی و فرش افشار تکاب بر اساس مقررات اداره کل مالکیت صنعتی به نام این استان به ثبت ملی رسانیده و ثبت جهانی آن در آخرین مراحل قطعی شدن است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: همچنین با توجه به صدور فرشهای بافت شده استان از سایر گمرکات، هماهنگی های لازم به عمل آمد تا کارشناسان گمرک استان آموزشهای لازم را سپری کرده و فرش های تولید شده استان از مبادی گمرکی ارومیه به تمام نقاط صادر می شود.

به گفته دهقان آذربایان غربی با وجود یکصد هزار بافنده یکی از مراکز مهم فرش دستباف در سطح کشور محسوب می شود.