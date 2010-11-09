  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

85 درصد فرش تولیدی آذربایجان غربی صادراتی است

85 درصد فرش تولیدی آذربایجان غربی صادراتی است

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از صادراتی بودن 85 درصد فرش تولیدی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، محمد دهقان ظهر سه شنبه در جریان بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و فرش دستباف "شکوه شمس" در خوی افزود: سالانه بیش از 424 هزار متر مربع فرش دستباف در آذربایجان غربی تولید شده که 85 درصد تولیدات در زمره فرشهای ریز بافت و صادراتی است.

وی بیان داشت: سازمان بازرگانی به منظور شناساندن فرش های تولیدی استان و معرفی ویژگی های منحصر به فرد فرشهای ریز ماهی خوی و فرش افشار تکاب بر اساس مقررات اداره کل مالکیت صنعتی به نام این استان به ثبت ملی رسانیده و ثبت جهانی آن در آخرین مراحل قطعی شدن است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: همچنین با توجه به صدور فرشهای بافت شده استان از سایر گمرکات، هماهنگی های لازم به عمل آمد تا کارشناسان گمرک استان آموزشهای لازم را سپری کرده و فرش های تولید شده استان از مبادی گمرکی ارومیه به تمام نقاط صادر می شود.

به گفته دهقان آذربایان غربی با وجود یکصد هزار بافنده یکی از مراکز مهم فرش دستباف در سطح کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1188480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها