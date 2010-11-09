راه اندازی اولین شبکه آبیاری سطحی با لوله های هیدروفلوم در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این شبکه آبیاری که ظهر سه شنبه با حضور مسئولان استانی به بهره برداری رسید در سطح 25 هکتار از اراضی کشاورزی و زراعی شهرستان بوئین زهرا به مرحله اجرا درآمده است.

برای اجرای این طرح بیش از 80 میلیون ریال اعتبارهزینه شده که 70 درصد آن از محل تسهیلات بانکی تامین شده است.

علیرضا بهرامی کارشناس و مجری این طرح در مراسم افتتاح در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: منابع آب این مزرعه توسط یک حلقه چاه آب تامین و به روش سطحی سنتی آبیاری می شد که به علت تلفات آب ناشی از نفوذ عمقی، تبخیر از سطح و مصرف علف های هرز در مسیرانتقال آب از محل منبع تا مزرعه همواره درزمینه آبیاری محصولات کشت شده با مشکل کمبود مواجه بوده است.

قهرمانی افزود: پس از حمایت ها و تشویق صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی با اجرای این پروژه تلفات آبیاری در مزرعه تا حدود 40 درصد کاهش یافت.

به گفته وی در حال حاضر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اجرای پروژهای مشابه را در سطح دو هزار هکتار از اراضی منطقه سگزآباد از توابع شهرستان بوئین زهرا ‌آغاز کرده است که با اجرای آنها گام موثری در زمینه کاهش هزینه ها و مصرف بهینه برداشته می شود.