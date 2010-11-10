روز سخت صدرنشینان در زمین حریفان/ تقابل پیوس و زرینچه در سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که روز جمعه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار از گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود، مس رفسنجان صدرنشین گروه "الف" در شیراز مهمان مقاومت سپاسی شیراز است که در هفته‌های اخیر نتوانسته نتایج قابل قبولی کسب کند.

در این گروه دیدار تیم‌های فوتبال گل گهر سیرجان و کاوه تهران که تقابل فرشاد پیوس سرمربی گل گهر و جواد زرینچه سرمربی کاوه است، بسیار جالب خواهد بود. داماش گیلان هم که به تازگی سرمربی اش را از دست داده است، میزبان اتکا گلستان است.

در گروه "ب" آلومینیوم هرمزگان در یزد میهمان فولاد این شهر است و شیرین فراز کرمانشاه به دیدار گسترش فولاد تبریز می‌رود. استقلال اهواز تیم بدون پیروزی این گروه هم در ورزشگاه خانگی میزبان سپید رود رشت است.

برنامه کامل دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول گروه‌های دوگانه این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه 21/09/89

گروه الف:

* شهرداری بندرعباس - شهرداری یاسوج، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* نفت مسجد سلیمان - همیاری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان

* مقاومت سپاسی شیراز - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* گل گهر سیرجان - کاوه تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر

* داماش گیلان - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* ماشین سازی تبریز - پیام مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه لشگر 31 عاشورا تبریز

* فولاد نطنز - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه مبارکه اصفهان

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- مس رفسنجان 9 امتیاز

2- تربیت یزد 8 امتیاز

3- کاوه تهران 7 امتیاز

4- گل‌گهر سیرجان 6 امتیاز

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13- ماشین سازی تبریز 2 امتیاز(تفاضل گل 2-)

14- فولاد نطنز 2 امتیاز(تفاضل گل 3-)

جمعه 21/09/89

گروه ب:

* فولاد یزد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* استقلال اهواز - سپید رود رشت، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* مس سرچشمه - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* برق شیراز - داماش دورود، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی برق

* صنعت ساری - ابومسلم مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا ساری

* ایرانجوان بوشهر - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه بهشتی بوشهر

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- الومینیوم هرمزگان 8 امتیاز(3 زده، یک خورده، تفاضل گل 2+)

2- شیرین فراز کرمانشاه 8 امتیاز(3 زده، یک خورده، تفاضل گل 2+)

3- صنعت ساری 8 امتیاز(2 زده، بدون گل خورده، تفاضل گل 2+)

4- نساجی مازندران 7 امتیاز

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13- برق شیراز یک امتیاز

14- استقلال اهواز بدون امتیاز