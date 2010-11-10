کشف سیستم ستاره ای که به بازی "اسنوکر" شبیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم ستاره ای دوتایی که NN Serpentis نام داشته و در فاصله هزار و 670 سال نوری از زمین قرار دارد در واقع سیستم ستاره ای دوتایی متشکل از دو ستاره، یکی کوتوله ای سرخ و دیگری کوتوله ای سفید است که در فاصله ای فوق العاده نزدیک در مدار یکدیگر در حرکتند.

زمین نسبت به این سیستم ستاره ای ترازی برابر دارد و از این رو اخترشناسان می توانند شاهد این پدیده باشند که کوتوله سرخرنگ که ابعادی بزرگتر نیز دارد، هر سه ساعت و هفت دقیقه یکبار کوتوله سفید رنگ را پوشانده و کسوف به وجود می آورد.

با استفاده از چنین کسوفهای مداومی در این سیستم ستاره ای، دانشمندان موفق شدند الگوی اختلالات کوچک اما تاثیرگذاری را در مدار این دو ستاره ردیابی کنند و دریابند که این اختلالات از حضور و کشش گرانشی دو سیاره گازی عظیم ناشی می شود.

به گفته اخترشناسان این دو سیاره عظیم گازی جرمهای متفاوتی دارند اما ابعاد آنها تقریبا با یکدیگر برابر است و در عین حال ابعاد آنها با ستاره سرخ رنگی که در مدارش در حرکتند نیز یکسان است از این رو در صورتی که این سیاره ها الگوهای حاکم بر سیستم ستاره ای زمین را دنبال کنند که در آن رنگهای آبی و زرد رنگهای غالب سیاره های گازی هستند، نمی توان از این سیستم ستاره ای جدید تصور دیگری به جز یک میز بزرگ بازی اسنوکر با یک توپ قرمز، دو توپ رنگی و یک توپ راهنمای سفید داشت.

به گفته اخترشناسان دانشگاه شفیلد که در این گروه بین المللی حضور داشته اند، در صورتی که این دو سیاره به همراه ستاره های مادر خود متولد شده باشند، باید از رویداد هیجان انگیزی در حدود یک میلیون سال پیش جان سالم به در برده باشند، زمانی که ستاره اصلی و اولیه به اندازه ای متورم شده که به یک غول سرخرنگ تبدیل شده و ستاره دوم را در نزدیکترین مدار از خود قرار داده و بخش بزرگی از جرم ستاره اولیه را از سیستم ستاره ای به بیرون انداخته است.

بر اساس گزارش تلگراف، سیاره ها در ادامه از این مواد به دور ریخته شده و به تازگی به وجود آمده اند. همچنین اخترشناسان باور دارند به زودی و به واسطه ستاره ای که اکنون یک کوتوله سفید ساده در قلب سیستم به شمار می رود، مدارهای ستاره ای و سیاره ای این سیستم ستاره ای دچار اختلالات عظیمی خواهد شد.