صداگذاری "انتهای خیابان هشتم" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم به تازگی توسط مهدی حسینی وند به پایان رسیده است. "انتهای خیابان هشتم" برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم که در ژانر اجتماعی ساخته می‌شود آمده است: نیلوفر و خانواده‌اش باید ظرف سه روز مبلغ سنگینی را جور کند، اما هرچه زمان می‌گذرد، نیلوفر متوجه می‌شود که سرنوشت دیگری پیش روی اوست. در این بین اتفاقاتی می‌افتد و... .

ترانه علیدوستی، صابر ابر، حامد بهداد، محمدرضا غفاری، مهدی ماهانی، بیتا بیگی، خسرو شهراز، احسان عیوض‌نژاد، اولدوز منصور، رضا دهقانی‌سامانی، محمد همایون‌‌پور و الهه حصاری بازیگران "انتهای خیابان هشتم" هستند.

