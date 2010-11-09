قزوین ظرفیت تامین بخش زیادی از نیازهای کشاورزی کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا رحیمی ظهر امروز سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی استان قزوین گفت: استان قزوین از استانهای مولد و با اهمیت در بخش کشاورزی است و دارای ظرفیت های فراوانی همچون دشت قزوین است که با فعال‌سازی این ظرفیت و آبرسانی به این دشت می توان بخش قابل توجهی از نیازهای کشاورزی کشور را تامین کرد.



رحیمی با بیان اینکه دولت در سفرهای استانی خدمت‌رسانی بیشتر به مردم را مورد توجه ویژه قرار داده است، گفت: استان قزوین بواسطه همجواری و نزدیکی به پایتخت از زمینه های پیشرفت بیشتری برخوردار است که تلاش خواهد شد در این سفر گامهای بلندی در راستای پیشرفت و ارتقای سطح استان برداشته شود.



در این جلسه استاندار، مسئولان اجرایی استان و نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی پیشنهادات و نیازهای استان را مطرح کردند که این پیشنهادات پس از بحث و بررسی برای تصویب نهایی در جلسه استانی هیات دولت مطرح خواهد شد.



