یک خیر گلستانی هزینه جهیزیه 150 زوج را تقبل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، از این خیر گرگانی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه همایش پیوند آسمانی زوج خوشبخت در تالار فخرالدین اسعد گرگانی تقدیر شد.

این همایش با هدف ارتقاء سطح بینش و بصیرت در زمینه سیره زندگی ائمه، هدایت افکار در جهت آرمانهای اسلام و تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ و ارزشهای معنوی ازدواج آسان و پایداری در بین جوانان و همچنین ترویج فرهنگ و ارزشهای معنوی ازدواج اسلامی در بین جوانان برگزار شد.

در این همایش استاد معافی نژاد از اساتید حوزه و دانشگاه مشهد در سخنانی ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا گفت: همه زندگی شیرین است اما برخی مواقع زندگی ها با گذشت زمان دچار آسیب می شود.

معافی نزاد عجله، لجبازی ،غرور و سستی را چهار آسیبی دانست که به تحقیق روانشناسان و روایتی از امیر المومنین تمام آسیب های زندگی را شامل می شود.

از عمده اهداف سازمان بسیج جامعه زنان، تحکیم بنیان خانواده و پاسخگویی به شبهات بانوان با ایجاد شبکه خوشه ای تبلیغی ترویج مسائل حقوقی زنان جهت تبیین کار آمدی نظام بوده است.

در این مراسم علاوه بر قدر دانی از خیری که هزینه تهیه 150 جهیزیه را متقبل شده بود از خانواده نمونه بسیجی و سه مقاله برتر با موضوع ازدواج هدایایی به رسم یاد بود اهدا شد.