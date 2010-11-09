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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

دانشگاه پیام نور اشکنان فارس کلنگزنی شد

دانشگاه پیام نور اشکنان فارس کلنگزنی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: ساخت ساختمان دانشگاه پیام نور اشکنان با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، این دانشگاه با یک هزار و 250 متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع ظرف یک سال ساخته خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس با اشاره به پیشرفتهای خوب دانشگاه پیام نور اشکنان بیان کرد: در سایه همدلی و وحدت است که ما امروز شاهد چنین اتفاق مهمی در اشکنان هستیم.

علیرضا موغلی با مقایسه دانشگاه پیام نور اشکنان با سایر واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس، از رشد فعالیهای آموزشی در این دانشگاه خبر داد و افزود: از نمیه امسال سه رشته جدید به دانشگاه پیام نور اشکنان اضافه می شود.

همچنین فرماندار شهرستان لامرد نیز با اشاره به دستاوردهای بزرگ فرهنگی در منطقه بیان کرد: به طور حتم فارغ التحصیلان این مرکز دانشگاهی وقتی وارد عرصه کار و خدمت شوند تحولی بزرگ را ایجاد خواهند کرد.

محمد جعفری با اشاره به فعالیتهای انجام شده برای شتاب بخشیدن به خدمت رسانی در عرصه فرهنگی، گفت: دانشگاه خود را با علم آموزی دانشجویانش پیدا می کند و اشکنان نیز این پتانسیل را در خود دارد و ما مطمئن هستیم ظرف سالهای آینده تحولات بزرگی اتفاق خواهد افتاد. 

کد مطلب 1188504

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