اجرای طرح محور فرهنگی - ورزشی بوستان باراجین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سید مهدی کاظمی، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در بیست و دومین نشست تخصصی مشاوره مرحله اجرای پروژه های مصوب طرح قزوین + ۲۰ با محوریت احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی بوستان باراجین که ظهر سه شنبه در شهرداری قزوین برگزار شد، گفت: اجرای این پروژه باید سریعتر و با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظران به تحقق برسد زیرا بوستان باراجین دارای قابلیتهای زیادی است که در توسعه شهر قزوین نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه اجرای موفق این پروژه نیازمند تعریف چشم انداز ویژه ای است، افزود: شرایط فعلی این بوستان با احداث آزاد‌ راه، دانشگاه و ورود سرمایه گذاران، نسبت به گذشته متفاوت شده است، لذا برنامه ریزی برای اجرای آن باید با علم روز و ایده های جدید همراه باشد.

کاظمی در ادامه با اشاره به اینکه زیرساختهای این بوستان از جمله راه دسترسی، آب، برق و مخابرات تامین شده و تا پایان سال جاری تاسیسات گاز هم تامین می شود، تصریح کرد: مهمترین موضوع در احداث این پروژه مباحث اقتصادی است که باید تصمیمات و سیاست گذاری های کاربردی برای جذب بخش خصوصی اتخاذ شود.

علی حسن ظاهری، دبیر این نشست نیز گفت: اجرای این طرح از اولویت های کارگروه قزوین+ ۲۰ است زیرا تحقق آن کمک بسزایی در توسعه فضاهای سبز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در شهر قزوین خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه تنها با اتکا به درآمدهای شهرداری غیرممکن است ضرورت مشارکت بخش خصوصی را یادآورشد و خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت محیط زیست، خدمات شهری، حفاظت از میراث طبیعی و توسعه فضاهای عمومی و گردشگری و ایجاد فضای مناسب و قابل اعتماد جهت سرمایه گذاران در شهر، از اهداف کلان این پروژه است که با چشم‌ انداز تاریخی، فرهنگی در مقیاس شهری و ملی در این کارگروه به تصویب رسیده است.

ظاهری، احداث تله کابین کامان، زرشک، شهر بازی مدرن و پیشرفته، هتل، بوستان تمدن‌ها، باغ پرندگان، باغ وحش، موزه حیات وحش، ایجاد مجتمع پارک آبی و احداث نمایشگاه بین المللی استان را از جمله طرح های تعریف شده در این طرح عنوان کرد و گفت: طراحی و شکل گیری طرح منطقه گردشگری زرشک و کامان، جذب سرمایه ‌گذاران در طرح تکمیل بوستان و مجموعه تفریحی باراجین، کمک به احداث هتل در قزوین از جمله برنامه‌های هم راستا در سند توسعه استان قزوین است.

عبدالعلی دربندی زاده، مدیر امور سرمایه گذاری شهرداری قزوین نیز با تشریح اقدامات صورت گرفته در جذب سرمایه گذار برای اجرای این طرح گفت: هم اکنون انعقاد قرارداد با بخش خصوصی جهت احداث هتل های سه و چهار ستاره، تالار پذیرایی، استخر، مجموعه فرهنگی و رفاهی در بوستان باراجین انجام شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون برای این بوستان ۶۲ طرح ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی تعریف شده که تاکنون ۲۰ طرح از آن برای جذب سرمایه گذار در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

دربندی زاده افزود: زیرساختهای اولیه این بوستان معیار مهمی برای ورود بخش خصوصی است که خوشبختانه این امر تحقق یافته و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری رغبت بیشتری از خود نشان داده است.

در ادامه اعضای کارگروه به نقد و بررسی اجرای این طرح پرداختند.