استاد دانشگاه اولد دومینیون در گفتگو با مهر: علوم انسانی منزلت و جایگاه علوم طبیعی را ندارند

دکتر دیل میلر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع که عالم علوم انسانی دارای مزایای یکسان با دانشمند علوم طبیعی در اجتماع نیست. بر این اساس چرایی انتخاب علوم انسانی از سوی شما به عنوان حوزه مطالعاتی چیست، گفت: علوم انسانی جایگاه و موقعیتی که علوم طبیعی دارند را دارا نیست.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که باید توجه داشت این است که پیشرفت در علوم انسانی به کندی پیش رفته است. علت این امر این است که عدم توافق و اجماع در این حوزه مشاهده می‌شود.

مؤلف "فلسفه جان استوارت میل" تأکید کرد: عدم اجماع و توافق در این حوزه عمیق است. این اختلافات تا سطوح بنیادی روش شناختی نیز سرایت می‌کند. به طور کلی از آنجایی که اختلافات مطرح در علوم انسانی با آزمایش و مشاهده کردن قابل رفع نیستند از اینرو کماکان وجود دارند و نمی‌توان به توافق جامعی درباره آنها رسید.

وی افزود: بشر امروز منتظر جوابگویی علوم انسانی به برخی پرسسشهایش است. پرسشهایی درباره وجود خدا و باورها از جمله موضوعاتی هستند که بشر امروز با آن مواجه است.

میلر خاطر نشان کرد: در اخلاق که حوزه تخصصی بنده است سؤالات مطرح به بایدها و نبایدها بر می‌گردد. پرسشهایی چون چگونه باید زندگی کرد و چه شکلی از زندگی بهترین شیوه زندگی است از جمله سؤالات مطرح در حوزه اخلاق به شمار می‌روند.

استاد فلسفه دانشگاه اولد دومینیون در پایان یادآور شد: همانگونه که سقراط می‌گوید این سؤال و پرسش مهمترین و متقن‌ترین دلیل برای پیگیری جدی علایق توسط بشر است.