ثبت 108 ازدواج و 15 طلاق در هر یک ساعت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ملی جوانان در گزارشی اعلام کرده است در 6 ماهه اول سال جاری، تعداد 481 هزار و 148واقعه ازدواج به ثبت رسیده که به این ترتیب در هر شبانه روز به طور متوسط متوسط تعداد دو هزار و 587 ازدواج به وقوع رسیده است.

به عبارتی دیگر، در هر ساعت بطور متوسط تعداد 108 ازدواج در ابتدای سال جاری به ثبت رسیده است.

همچنین بر اساس این گزارش، در 6 ماهه اول سال 89 تعداد 65 هزار و 505 واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

بر این اساس تعداد 352 واقعه طلاق در هر شبانه روز و در هر ساعت 15 واقعه به ثبت رسیده است.