بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار روز چهارشنبه تیم فوتبال امید کشورمان برابر بحرین گفت: درست است بحرین در بازی نخست با 3 گل شکست خورد اما آنها تیم ضعیفی نیستند. بازیکنان ما هم نباید به خاطر پیروزی پرگل برابر ترکمنستان مغرور شوند و بحرین را تیمی ضعیف قلمداد کنند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های عربی در این چند ساله نشان داده اند، حریفان خطرناکی هستند، به همین دلیل باید برابر بحرین متفکرانه بازی کرده و بی محابا روی دروازه این تیم حمله نکنیم. در این دیدار خط دفاع و هافبک ما باید منسجم‌تر باشند تا کار آسانتری برای رسیدن به موفقیت داشته باشیم.

مربی تیم فوتبال امید با بیان اینکه بازیکنان ما توانایی پیروزی برابر بحرین را دارند، افزود: قطعا با کسب 3 امتیاز این دیدار می‌توانیم صعودمان به مرحله بعدی این رقابت‌ها را قطعی کرده و با آرامش بیشتری در بازی آخر برابر ویتنام به میدان برویم.

طاهری با اشاره به اینکه امروز کادر فنی تیم امید فیلم دیدار تیم‌های بحرین و ویتام را آنالیز کرد، در پایان گفت: در تمرین امروز روی نقاط ضعف تیم بحرین کار کردیم، قطعا اگر بازیکنان همانند دقایق پایانی دیدار با ترکمستان بازی کنند، می‌توانیم بحرین را هم شکست دهیم.

تیم فوتبال امید کشورمان از ساعت 14:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه "تاون مین" شهر گوانگجو چین، دومین دیدارش را در گروه B مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو مقابل تیم بحرین برگزار می‌کند.