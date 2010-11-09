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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

سطح جنگلهای گلستان 56 هزار هکتار افزایش یافت

سطح جنگلهای گلستان 56 هزار هکتار افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان از افزایش 56 هزار هکتاری سطح جنگلهای استان در سالهای اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفرقلی خواجه عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه خود در گرگان افزود: سطح جنگل های استان از 397 هزار هکتار در سالهای قبل به 453 هزار هکتار در حال حاضر رسیده است.

وی اظهار داشت: توسعه و طرح های مرتعداری از نیازهای اساسی استان است و باید جدی گرفته شود و با توجه به سیل خیز بودن استان با کاشت و توسعه جنگل از بروز آن جلوگیری شود.
 
وی اعتبارات جاری این اداره کل را در سال 83 حدود 23 میلیارد ریال و اعتبارات عمرانی را 33 میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: در سالجاری اعتبارات جاری به بیش زا 90 میلیارد ریال و اعتبارات عمرانی به 99 میلیارد ریال افزایش یافته است.
 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان به واگذاری اراضی ملی برای طرح های مختلف اشاره کرد و گفت: حدود 1100 هکتار از اراضی منابع ملی برای اجرای طرح مسکن مهر واگذار شده است.
 
خواجه بیان داشت: هرکرای که انجام می دهیم باید برای رضای خدا و تعالی و رشد جامعه و توسعه منطقه باشد.
وی کار در حوزه منابع طبیعی را سخت و دشور دانست و همکاری و حمایت تمامی دستگاههای دولتی را در این بخش ضروری دانست.
 
مدیرکل منابع طبیعی گلستان افزود: حفاظت نوعی مدیریت بر سرزمین و منابع است که نیاز تمامی نسل هاست و با کار کاشناسی این منابع باید حفظ شود.
 
خواجه به مشکلات حوزه منابع طبیعی استان اشاره کرد و گفت: کمبودهایی در بخش حفاظت منابع ملی در استان وجود دارد و در دو سال اخیر 56 نیروی منابع طبیعی استان بازنشسته شدند و حدود 15 نیرو جذب شدند.
 
در این مراسم حمید سلامتی به عنوان مدیرکل جدید منابع طبیعی گلستان معرفی شد.
کد مطلب 1188521

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