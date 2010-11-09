سطح جنگلهای گلستان 56 هزار هکتار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفرقلی خواجه عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه خود در گرگان افزود: سطح جنگل های استان از 397 هزار هکتار در سالهای قبل به 453 هزار هکتار در حال حاضر رسیده است.

وی اظهار داشت: توسعه و طرح های مرتعداری از نیازهای اساسی استان است و باید جدی گرفته شود و با توجه به سیل خیز بودن استان با کاشت و توسعه جنگل از بروز آن جلوگیری شود.

وی اعتبارات جاری این اداره کل را در سال 83 حدود 23 میلیارد ریال و اعتبارات عمرانی را 33 میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: در سالجاری اعتبارات جاری به بیش زا 90 میلیارد ریال و اعتبارات عمرانی به 99 میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان به واگذاری اراضی ملی برای طرح های مختلف اشاره کرد و گفت: حدود 1100 هکتار از اراضی منابع ملی برای اجرای طرح مسکن مهر واگذار شده است.

خواجه بیان داشت: هرکرای که انجام می دهیم باید برای رضای خدا و تعالی و رشد جامعه و توسعه منطقه باشد.

وی کار در حوزه منابع طبیعی را سخت و دشور دانست و همکاری و حمایت تمامی دستگاههای دولتی را در این بخش ضروری دانست.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان افزود: حفاظت نوعی مدیریت بر سرزمین و منابع است که نیاز تمامی نسل هاست و با کار کاشناسی این منابع باید حفظ شود.

خواجه به مشکلات حوزه منابع طبیعی استان اشاره کرد و گفت: کمبودهایی در بخش حفاظت منابع ملی در استان وجود دارد و در دو سال اخیر 56 نیروی منابع طبیعی استان بازنشسته شدند و حدود 15 نیرو جذب شدند.

در این مراسم حمید سلامتی به عنوان مدیرکل جدید منابع طبیعی گلستان معرفی شد.