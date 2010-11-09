ایران سردمدار رسوایی آمریکا در دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد محسنی گرگانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص بررسی موارد نقض حقوق بشر در آمریکا افزود: امروز داعیه حقوق بشر در دنیا سر و صدای زیادی کرده و آمریکا، پرچمدار حقوق بشر در دنیا در این چند سال بوده است.

وی با اشاره به ادعاهای آمریکا درباره حقوق بشر گفت: از آنجا که آمریکا سیاستهای دو گانه و منافقانه ای داشته است همین ادعا آنها را رسوا کرد.

وی با اشاره به انتقاد شدید شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در آمریکا اظهار داشت: 300 گروه از آمریکا و 100 سازمان از سراسر دنیا در واشنگتن گردهم آمدند و نخستین پرونده ای که مطرح شد پرونده آمریکا بود و برای نخستین بار دولت آمریکا را بازخواست کردند.

محسنی گرگانی افزود: آنها آمریکا را زیر سئوال بردند و از واشنگتن به دلیل نقض حقوق بشر انتقاد صریح کردند و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از دولت آمریکا خواستند زندان گوانتانامو را تعطیل کند.

وی تاکید کرد: پیام روشن انتخابات اخیر آمریکا موید این مطلب است که اوباما با از دست دادن 70 کرسی، طرفداران خویش را از دست داد و این نتیجه سیاست نفاق در آمریکاست و دروغ آشکار تبلیغات ' تغییر' اوباما برای جهانیان آشکار شد.

وی اضافه کرد: ‌امروز دیگر تشت رسوایی زورمدارانه آمریکا از بام کاخ سفید فرو افتاد.

محسنی گرکانی افزود: اگر در جامعه، ایمان به خدا و توحید، پاکی فکر و آزاد اندیشی ، تقوا ، استقلال و پایداری در مقابل انحرافها ، حمایت از مظلومین و مبارزه با طاغوت وفداکاری و ایثار در راه خدا حاکم شود، انسانها از آرامش و آسایش برخوردار خواهند شد.

وی اظهارکرد: بعضی از مسایلی که در جامعه وجود دارد، معلول یکسری علتهایی هستند که با نگاه و برخورد با معلول، جامعه اصلاح نمی شود و باید با علت ها برخورد مناسب شود.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: علل و اسباب گمراهی جامعه، بدیها، زشتی ها، ستم به بندگان خدا، استثمار و ذلت پذیری، محبت به مظاهر دنیا و دنیا زدگی، بی اعتقادی به مقدسات و پایمال کردن حقوق بشر و انسانهاست.