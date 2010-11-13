برخی کلاسهای درس همچنان معلم ندارند

علی عباسپور تهرانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون در شهر تهران نیز برخی از مدارس راهنمایی معلم ندارند و یا بعد از گذشتن چند هفته معلم سر کلاس درس حاضر نشده است.

وزیر آموزش و پرورش ابتدای سال تحصیلی عنوان کرده بود که هیچ کلاسی امسال بدون معلم نخواهد ماند. در سال تحصیلی گذشته به دلیل اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد بعضی از کلاسهای درس معلم نداشتند.

ادغام کلاسهای درس به دلیل کمبود معلم

عباسپور با بیان اینکه در برخی از مدارس به دلیل کمبود معلم کلاسها را با هم ادغام کرده اند گفت: تمام این مشکلات در مدارس کشور وجود دارد و ما نیز در این زمینه نامه ای را به وزیر آموزش و پرورش نوشته ایم و در هفته آینده نیز این موارد را در قالب سئوال در صحن علنی مجلس از وی خواهیم پرسید.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: این در حالی است که دکتر حاجی بابایی عنوان کرده اند که می خواهند 15 هزار معلم تربیت بدنی جدید را به کار بگیرند و فضاهای جدید ورزشی ایجاد کنند.

عباسپور با انتقاد از اینکه بکار بردن مسائل شعاری به مصلحت آموزش و پرورش نیست گفت: آموزش و پرورش یک وزارتخانه بیماری است که طرح مسائل رونمایی هیچ کمکی نمی تواند به نظام آموزشی داشته باشد و باید ابتدا مسائل زیر بنایی آن را حل کرد.