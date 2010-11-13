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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۱

در گفتگو با مهر مطح شد:

برخی کلاسهای درس همچنان معلم ندارند

برخی کلاسهای درس همچنان معلم ندارند

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه با گذشت بیش از یکماه و نیم از آغاز سال تحصیلی برخی کلاسهای درس همچنان بدون معلم هستند گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس از شهرهای مختلف همچون کرمان و ارومیه به کمیسیون آموزش مراجعه کرده و از بدون معلم اداره شدن کلاسهای درس خبر می دهند.

علی عباسپور تهرانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون در شهر تهران نیز برخی از مدارس راهنمایی معلم ندارند و یا بعد از گذشتن چند هفته معلم سر کلاس درس حاضر نشده است.

وزیر آموزش و پرورش ابتدای سال تحصیلی عنوان کرده بود که هیچ کلاسی امسال بدون معلم نخواهد ماند. در سال تحصیلی گذشته به دلیل اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد بعضی از کلاسهای درس معلم نداشتند.

ادغام کلاسهای درس به دلیل کمبود معلم

عباسپور با بیان اینکه در برخی از مدارس به دلیل کمبود معلم کلاسها را با هم ادغام کرده اند گفت: تمام این مشکلات در مدارس کشور وجود دارد و ما نیز در این زمینه نامه ای را به وزیر آموزش و پرورش نوشته ایم و در هفته آینده نیز این موارد را در قالب سئوال در صحن علنی مجلس از وی خواهیم پرسید.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: این در حالی است که دکتر حاجی بابایی عنوان کرده اند که می خواهند 15 هزار معلم تربیت بدنی جدید را به کار بگیرند و فضاهای جدید ورزشی ایجاد کنند.

عباسپور با انتقاد از اینکه بکار بردن مسائل شعاری به مصلحت آموزش و پرورش نیست گفت: آموزش و پرورش یک وزارتخانه بیماری است که طرح مسائل رونمایی هیچ کمکی نمی تواند به نظام آموزشی داشته باشد و باید ابتدا مسائل زیر بنایی آن را حل کرد.

کد مطلب 1188531

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