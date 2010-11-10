40 فرصت سرمایه گذاری در فارس به نتیجه رسیده است

حامد دهقانان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: راه اندازی پارک سرمایه گذاری برای اولین بار در کشور یک فرصت مناسبی را در خصوص جذب سرمایه گذاران ایجاد کرد که این کار مورد استقبال قرار گرفت و ما طی 9 ماه گذشته شاهد نتیجه بخشی مثبت این حرکت بودیم.

وی با بیان اینکه باید یک بالانس در بخشهای مختلف سرمایه گذاری ایجاد کنیم، تصریح کرد: بخش اعظمی از افرادی که برای سرمایه گذاری در فارس به پارک سرمایه گذاری مراجعه می کنند سرمایه گذاری در یک بخش را تقاضا می کنند در حالیکه سرمایه گذاری در استان باید در تمامی بخشهای مختلف صورت گیر، نه اینکه بخشی پیشرفت کند و بخشی با رکود مواجه شود.

مشاور عالی استاندار فارس ساخت و ساز را یک بخش پر طرفدار در میان سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که این سرمایه ها به طور مساوی در بخشهای مختلف تقسیم شود.

دهقانان در خصوص ملیت سرمایه گذاران نیز تصریح کرد: اکثر آنها از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که پس از راه اندازی پارک سرمایه گذاری و برگزاری همایش سرمایه گذاری در شیراز به فکر سرمایه گذاری در این استان افتادند.