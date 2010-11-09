برنامه نمایندگان فوتبال ایران در جلسات AFC اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست‌ها کمیته‌های امتیازدهی لیگ قهرمانان آسیا، مسئولیت‌های اجتماعی و فوتبال حرفه‌ای اوایل آذرماه تشکیل جلسه خواهند داد. ضمن اینکه مراسم اعطای جوایز سالیانه کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز روز سوم آذرماه برگزار می شود.

براساس برنامه اعلام شده شنبه 29 آبان علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در آخرین جلسه کمیته امتیازدهی لیگ قهرمانان آسیا به منظور تعیین تعداد سهمیه‌های کشورهای شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا شرکت خواهند کرد. کفاشیان همچنین روز اول آذر در جلسه کمیته مسئولیت‌های اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد داشت.

علاوه بر این روز 30 آبان کمیته فوتبال لیگ حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا نشستی را با حضور کفاشیان، محمدی، فتح الله زاده و کاشانی برگزار خواهد کرد.

ضمن اینکه روز 2 آذر مراسم انتخاب بهترین مربیان آسیا در مقر AFC برگزار می شود که از ایران حشمت مهاجرانی، جلال طالبی، حسین شمس، محمد بیاتی نامزد دریافت جایزه شده‌اند و در این مراسم حضور خواهند داشت.

روز سوم آذرهم مراسم سالیانه اهدای جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا به بهترین‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی برگزارمی شود.

مراسم انتخاب بهترین‌های سال آسیا شامل؛ بهترین تیم، بهترین بازیکن، بهترین مربی، پدیده سال، بهترین فدراسیون خواهد بود که اهدای جایزه‌های کفش طلا، توپ طلا و تندیس‌هایی به همراه جوایز نقدی برای بهترین‌ها از آن جمله است.