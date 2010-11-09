به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی رسانهای با حضور حجتالاسلام والمسلمین مرتضی جعفرپور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری و امیرمسعود شهرامنیا دبیر نمایشگاه "یاد یار مهربان" برنامههای "جشن کتاب تهران" تشریح شد.
جعفر پور گفت: "جشن کتاب تهران" با شعار "این هفته در تهران ترافیک کتاب سنگین است" آغاز میشود. همچنین "جشن کتابیار" با هدف تقدیر از کتابداران نمونه شهرتهران و برنامه "صبحانه کاری ناشران با شهردار تهران" که در حاشیه نمایشگاه "یاد یار مهربان" برپا میشود از جمله فعالیتهایی است که در هفته کتاب شاهد آن خواهیم بود.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری نشست ناشران با شهردار تهران را راهکاری برای بهرهگیری از ظرفیت ناشران برای ترویج کتابخوانی در تهران عنوان کرد و گفت: راهاندازی و افزایش فروشگاههای زنجیرهای کتاب در راستای همین نشست شکل خواهد گرفت.
وی برپایی خیابان کتاب را به منظور آشناسازی شهروندان با فرایند چاپ از اتفاقات جالب "جشن کتاب تهران" عنوان کرد و گفت: علاقهمندان به کتاب در این خیابان با مراحل مختلف چاپ دیجیتال و افست آشنا خواهند شد و مراحل کامل چاپ یک کتاب به صورت نمادین نمایش داده میشود.
جعفرپور شبکهسازی کتابخانههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری را اقدامی بینظیر برای استفاده شهروندان از تمام منابع کتابخانههای سازمان از طریق اینترنت عنوان کرد و اظهار داشت: در طول هفته کتاب، کتابخانه دیجیتال سازمان افتتاح خواهد شد و علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی میتوانند از یک میلیون و 639 هزار و 684 جلد کتاب که در 78 کتابخانه سازمان وجود دارد از طریق اینترنت و از خانه دسترسی پیدا کنند.
وی نمایشگاه محصولات و کتاب کودک و نوجوان، تولید روزنامهدیواری، تولید انیمیشن وکاریکاتور و تولید کتاب اتوبوس و مترو را از دیگر برنامههایی اعلام کرد که در این هفته اجرا میشود.
