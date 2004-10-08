مجموعه استاد شهريار امسال جلوي دوربين نمي رود

حسن بشكوفه، تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني در گفت و گو با خبرنگار "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: براي ساخت دو مجموعه تلويزيوني " مدار صفر درجه " و " استاد شهريار " صحبتهايي با مسوولين تلويزيون شده بود. اما به نظر مي رسد با توجه به اين كه كمال تبريزي به تازگي ساخت فيلم سينمايي " يك تكه نان " را آغاز كرده است، مجموعه " استاد شهريار " امسال توليد نشود. درباره مجموعه " مدار صفر درجه " هم هيچ چيز به طور مشخص تعيين نشده است و نيازمند تامين اعتبار از سوي تلويزيون است.



لازم به ذكر است مجموعه تلويزيوني " استاد شهريار " نيز كه به وسيله كمال تبريزي كارگرداني خواهد شد، زندگي خصوصي وهنري محمد حسين بهجت مشهور به استاد شهريار را به تصوير مي كشد. داستان اين سريال درباره يك دانشجوي دختر است كه در زمينه ادبيات فارسي تحصيل مي كند. وي مدتي گرفتار يك عشق بوده و به خاطر وجود مسايل و مشكلاتي با سرخوردگي شديدي مواجه شده است. چون تصوراتش در مورد معشوقش اشتباه از آب در مي آيد. در ادامه، اين دانشجو با زندگي استاد شهريار آشنا مي گردد و از داستان او و رسيدن استاد از عشقي زميني به عشقي حقيقي اطلاع مي يابد. اين مساله تحول عميقي را در زندگي اين دانشجوي جوان ايجاد مي كند، چنان كه وقتي معشوق او دوباره به سراغش مي آيد به وي جواب منفي مي دهد.



همچنين اين سريال دلايلي كه باعث شد خانواده استاد او را از تبريز به يكي ازدهات اطراف در دامنه كوه حيدربابا بفرستد تا درغائله انقلاب مشروطيت كشته نشود و تصوير وضعيت خانوادگي و تلاش هاي اين هنرمند براي دستيابي به يك جايگاه هنري مشخص، از جمله بخش هايي از زندگي شاعر است كه در اين اثر مورد توجه قرار خواهد گرفت . همچنين، مطالبي درباره رابطه استاد شهريار با هنرمندان هم عصر خود همچون ابوالحسن صبا، ايرج ميرزا، ميرزاده عشقي، ملك الشعراي بهار وعارف قزويني در اين فيلم مطرح مي شود.