اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دبیر هیئت گلف استان لرستان از حضور دو ملی‌پوش نوجوان لرستانی در ترکیب تیم ملی نوجوانان ایران اعزامی به تورنمنت بین‌المللی تایلند خبر داد.

فرزاد ترابی‌نژاد با بیان این خبر اظهار داشت: محمد قربانی و سارا بهاروند دو ملی‌پوش نوجوان لرستانی هستند که در ترکیب تیم ملی زیر 18 سال کشورمان در مسابقات بین‌المللی تایلند که از پنجشنبه هفته جاری آغاز می‌شود، شرکت خواهند کرد.

وی افزود: حضور تیم ملی نوجوانان در این مسابقات جهت آمادگی بیشتر تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی این رشته است.

عنوان چهارم تیم اسکواش بانوان لرستانی در مسابقات کشوری

همچنین تیم اسکواش بانوان نوجوان لرستان در رقابتهای اسکواش قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی چهارم شد.

در این مسابقات که با شرکت 82 اسکواش باز در قالب 12 تیم به مدت سه روز در تهران برگزار شد تیم اسکواش لرستان با غلبه بر تیمهای کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، همدان و گیلان و قبول شکست برابر تیمهای گلستان و تهران به عنوان چهارم بسنده کرد.

در پایان این رقابتها ثنا مظفری و مینا محمدی پور به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

اردوی انتخابی تیم ملی اسکواش دختران ایران آذر ماه در تهران برپا می شود.

برتری تیم فوتبال کوثر خرم آباد برابر پرسپولیس گناوه

به گزارش خبرگزار مهر، تیم فوتبال کوثر خرم آباد با پیروزی برابر پرسپولیس گناوه به رده چهارم جدول لیگ دسته دوم کشور صعود کرد.

در هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای کشور تیم کوثر عصر دیروز دوشنبه 17 آبان ماه در ورزشگاه تختی خرم آباد با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و نهمین امتیاز این فصل خود را نیز به دست آورد.

تک گل تیم کوثر را در این دیدار وحید امیری در دقیقه 23 به ثمر رساند.

تیم فوتبال کوثر خرم آباد در حال حاضر با 9 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی گروه دوم این مسابقات قرار دارد.

مشکلات مالی تیم کوثر لرستان همچنان پابرجاست

شمس اله سپهوند سرمربی تیم کوثر خرم آباد در خصوص این پیروزی گفت: بازیکنان ما در طول هفته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند و حتی می توانستیم در این دیدار با گلهای بیشتری به پیروزی برسیم.

وی افزود: تیم کوثر در حال حاضر از لحاظ فنی در شرایط خوبی به سر می برد اما مشکلاتی مالی این باشگاه هنوز پا برجاست و حمایت مسئولان باشگاه و مسئولان ارشد استان را می طلبد.

سپهوند به بازی بعدی این تیم برابر ذوب آهن نوین اصفهان اشاره کرد و گفت: بازیکنان تیم کوثر چند ماه است که حقوق نگرفته اند و در صورت برطرف نشدن مشکلات مالی شاید نتوانیم در این بازی حاضر شویم.

دیدار تیمهای کوثر خرم آباد و ذوب آهن نوین اصفهان از هفته هفتم مسابقات لیگ دسته دوم کشور روز دوشنبه 24 آبان ماه در اصفهان برگزار می شود.

اعزام والیبالیست لرستانی به بازیهای آسیایی گوانگجو

والیبالیست لرستانی به همراه تیم ملی عازم بازیهای آسیایی گوانگجو شد.آرش کمالوند والیبالیست توانمند کوهدشتی به همراه تیم ملی بزرگسالان کشورمان برای شرکت در بازیهایی آسیایی گوانگجو تهران را به مقصد چین ترک کرد.

رقابتهای والیبال شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجوی چین 22 آبان تا ششم آذر ماه برگزار می شود.

تیم ملی والیبال کشورمان تاکنون موفق به کسب عنوان قهرمانی در بازیهای آسیایی نشده است.