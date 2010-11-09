فعالیتهای تبلیغات اسلامی مبنای تعاملی و مشارکتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام حسن رقیمی عصر سه شنبه در نشست تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه شیوه نامه هایی که برای کارشناسان تدوین می شود، برگرفته از نظرات کارشناسان است، اضافه کرد: هدف اصلی تنظیم شیوه نامه ها بر اساس اولویت بندی آسیبهای اجتماعی و اولویتهایی است که باید شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: امسال تصمیم گرفته شد مشابه جلساتی که در مرکز برگزار می شود در استانها نیز یک نشست ارزیابی بر مبنای شیوه نامه ها برگزار شود.

رقیمی گفت: هدف از تشکیل چنین جلساتی مباحثه در رابطه با نقاط ضعف و قدرت شیوه نامه ها است تا با کمک کارشناسان استانی شیوه نامه ها اصلاح شود.

مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی در این جلسه هدف از این دیدار را هدایت، حمایت، نظارت، ارزیابی، رصد و جمعبندی گزارشات عنوان کرد.