1+5 باید در مذاکرات آینده حسن نیت خود را نشان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسی فعالیتهای آژانس افزود: ایران طی نامه ای آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات بر اساس مفاد نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون اعلام کرده و حالا نوبت طرفهای مقابل است که تمایل واقعی و حسن نیت خود برای انجام گفتگوهای جدی و موفقیت آمیز را اثبات کنند.

اسحاق ال حبیب اضافه کرد : جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از حق مسلم خود در استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز کاملا مصمم بوده و ضمن پای بندی به تعهدات حقوقی خویش، با هدف تأمین نیاز فزاینده خود به انرژی هسته ای، جهت بهره مندی از مزایای فن آوری هسته ای در تولید برق و سایر زمینه های صلح آمیز تلاش خواهد کرد.

نماینده ایران با اعلام اینکه گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی مکررا صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران را مورد تأیید قرار داده است، به آخرین گزارش این نهاد در مورد ایران اشاره کرد و گفت: ارائه اطلاعات درباره جزئیات فعالیت های هسته ای ایران در گزارش مذکور ثابت می کند که ایران در حال همکاری کامل با آژانس است.

سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران همچنین در تبیین خطر اشاعه هسته ای گفت: فعالیت هسته ای پنهان رژیم صهیونیستی که با همکاری و حمایت آمریکا و همپیمانان آن صورت می گیرد، صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را به مخاطره انداخته و تحقق ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه را نیز با مانعی اساسی مواجه ساخته است. این در حالی است که 189 کشور عضو پیمان عدم اشاعه هسته ای در اجلاس سال جاری خود خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به این پیمان و قرار دادن تأسیسات هسته ای خود تحت بازرسی آژانس شدند.

اسحاق آل حبیب در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر لزوم افزایش فعالیت های آژانس در گسترش استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای، بویژه در کشورهای در حال توسعه، اقدام برخی کشورهای هسته ای در انتقال مواد و فن آوری هسته ای به کشورهای غیرعضو پیمان عدم اشاعه را مورد انتقاد قرار داد.